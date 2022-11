Vedeta din România căreia îi este frică de maşini. Încearcă de ani de zile să ia permisul auto: „Nu am încredere”

Vedeta din România căreia îi este frică de maşini. A trecut prin multe provocări, cărora le-a făcut față cu brio. A câștigat chiar și premiul cel mare de la „Asia Express”, demonstrând că este capabilă să înfrunte orice îi iese în cale. Puțini știu, însă, că celebritatea are o teamă acută de mașini. A recunoscut-o fără niciun fel de jenă. N-a reușit să ia permisul nici a noua oară.

Pentru multe persoane, condusul unei mașini face parte din lucrurile esențiale ale vieții de zi cu zi. Nu la fel se întâmplă și în cazul Anei Baniciu, una dintre cele mai râvnite femei din România. Pentru ea, deplasarea cu mașina se poate transforma într-o experiență cu adevărat terifiantă. Uneori, cântăreața este nevoită să evite cu orice preț transportul de acest fel.

Există o mulțime de fobii care pot da naștere stărilor neplăcute. Pentru Ana Baniciu, una dintre ele are legătură cu teama de mașini. Puțini ar fi crezut că frumoasa vedetă s-ar teme să se afle la volanul unui autovehicul. Mai ales în circumstanțele în care a câștigat competiția „Asia Express”, demonstrând tuturor că este capabilă să își depășească limitele.

În cea mai recentă intervenție pentru presa românească, fiica legendarului artist Mircea Baniciu al trupei Phoenix a vorbit fără jenă despre teama cu care se confruntă. Blondina a mărturisit că se simte în siguranță în orice mijloc de transport, însă nu în mașină. A încearcat de nouă ori să ia permisul de conducere, însă nu a reușit.

Nici în ziua de astăzi, vedeta nu are carnet de conducere. Uneori, îi este teamă să se deplaseze cu mașina dacă la volanul autovehicului se află o persoană nu foarte calculată. Dacă trebuie să circule astfel, preferă pe cineva care să conducă decent.

Ana Baniciu se teme cel mai tare când trebuie să pornească la drum lung. În general, traficul din Capitală nu îi stârnește emoții. Artista a explicat că nu crede că se pot întâmpla evenimente negative de impact major la fel de des ca atunci când este vorba despre o călătorie pe termen îndelungat.

„Sunt oameni în care am încredere și oameni în care nu am încredere. (…) Pur și simplu îmi e frică un pic de mașini. Sper să nu sfârșesc… Cine știe, poate într-o viață anterioară am fost pilot de curse. Restul mijloacelor de transport îmi plac, dar nu exagerez niciodată.

Nu îmi plac chestiile unde trebuie să risc. Am riscat cu o trotinetă electrică închiriată de pe stradă și am căzut de mi-am rupt piciorul. Dar nu că mi-am rupt piciorul, nici nu mi l-am rupt măcar. A fost ceva mai rău, că mi-am stricat glezna și mă doare și acum piciorul. Am zis că asta nu este pentru mine”, a declarat Ana Baniciu, într-o intervenție pentru EGO.ro.