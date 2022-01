Vedeta din România care va naște în curând: „Mai am 5 săptămâni până îmi țin prințesa în brațe!”

O vedetă de la noi urmează să își strângă în brațe fetița în doar 5 săptămâni. Aceasta este în culmea fericirii și a împărtășit cu internauții o fotografie cu burtica de gravidă. Fanii săi abia așteaptă să o vadă din nou în rolul de mămică. Solista este plină de emoții pentru evenimentul cel mare.

O cunoscută vedetă de la noi are emoții uriașe pentru evenimentul care se apropie cu pași rapizi. Mai exact, Celia a împărtășit cu fanii ei o fotografie recentă cu burtica ei de gravidă. Cântăreața este extrem de fericită și a împărtășit cu toți fanii din mediul online o amintire emoționantă din cadrul ședinței foto pentru maternitate.

Amintim că solista a decis în urmă cu mulți ani să părăsească spațiul public și să renunțe la carieră pentru familia sa. Bruneta s-a mutat departe de România alături de soț și fiul său, iar acum așteaptă ca fiica ei să vină pe lume.

Vedeta mai are doar 5 săptămâni de așteptat până să-și țină în brațe cel de-al doilea copil. Până atunci, trăiește clipe de neuitat în această postură și susține că se simte extraordinar.

„33-34 săptămâni de sarcina, mai am 5 săptămâni pana îmi țin prințesa in brațe ! Simt ca nu mai am răbdare 😍 Poza aceasta este de acum 2 zile când am făcut ședința foto ptr maternitate ❤️ Fetele M-au machiat /aranjat atât de frumos ca nu stiam cum sa le mulțumesc ❤️…

Sunteți speciale, ceea ce ador este faptul ca prin machiaj trăsăturile mele nu sunt înăsprire, transmit încă finețe și feminitate … asta iubesc la realizarea unui machiaj… Pozele de la ședința foto realizată la Diana Stancu sunt o amintire de neprețuit ❤️ ! Abia aștept sa va arat 😍😍😍”