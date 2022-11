Vedeta din România care uimeşte mereu cu ţinutele sale excentrice. Internauţii observă imediat. Foto

Vedeta din România care uimeşte mereu cu ţinutele sale excentrice. Deși nu a mai lansat nicio piesă muzicală în ultimii ani, mulți fani i-au rămas aproape și o admiră pentru stilul său ieșit din comun. Este cunoscută datorită aspectului mereu tânăr și formelor armonioase cu care se mândrește. Nici nu vrea să audă despre operații estetice.

Corina Bud, fiindcă despre ea este vorba, a marcat o nouă apariție excentrică. Vedeta a întors toate privirile cu stilul său vestimentar. Deși nu a mai lansat nicio piesă muzicală în ultimii ani, internauții au motive să o urmească în continuare. Surprinde întotdeauna cu latura sa neobișnuită.

Recent, vedeta s-a aflat din nou în centrul atenției. De această dată, s-a întâmplat într-un club exclusivist din Ibiza. Corina Bud a decis să se relaxeze în afara țării, așa cum obișnuiește să facă de ceva vreme. Are de scos bani grei din buzunar pentru a-și îndeplini poftele, însă nimic nu o oprește.

Direct din St. Tropez, Corina Bud a mers în Ibiza. Iubitoarea de modă și-a făcut apariția în restaurantul-club Lio într-o ținută ce a tăiat suflarea tuturor. Localul este cunoscut pentru prețurile piperate. Doar o cină aici costă în jur de câteva sute de euro, însă vedeta nu este deloc zgârcită când vrea să se simtă bine.

Toți clienții au rămas surprinși de apariția cântăreței din Satu Mare. Corina Bud a optat pentru un top tip corset, tricotat și decoltat, pe care l-a asoratat cu o fustă cu depicătură pe picior. Hainele au fost concordate cu bijuterii de lux și pantofi strălucitori. Ieșirea din tipar a fost cu adevărat reușită. Toată lumea a complimentat-o pe artistă.

Câteva instantanee de la clubul din Ibiza au fost publicate și pe rețelele sociale. Corina Bud obișnuiește să împărtășească cu fanii imagini din locurile în care călătorește. Nu este nevoie să vă spunem noi mai multe despre latura jucăușă a cântăreței. Imaginile încărcate în galeria FOTO a articolului vorbesc de la sine.

Utilizatorii online îi trimit vedetei multe mesaje în care își exprimă admirația pentru aparițiile elegante și senzuale. Corina Bud reușește să își mențină mereu aspectul tânăr. În ciuda vârstei de peste 40 de ani, pare că a reușit, într-adevăr, să sfideze timpul. Este una dintre puținele voci din showbiz care refuză categoric operațiile estetice.

„Sub nicio formă nu m-am gândit să îmi pun silicoane. Mă încântă bustul meu aşa mic cum e şi consider că e mult mai sexy aşa. Sunt ok cu sânii mei mici, de Kate Moss. Toată lumea are sâni puşi, însă eu mă simt mai specială aşa. Compensez cu un posterior de J. Lo”, spunea Corina Bud, în urmă cu mai mult timp.