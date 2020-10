Vedeta din România care s-a izolat în casă timp de 7 ani: ”Îmi era ruşine de cât eram de grasă”

Corina Chiriac a ajuns la onorabila vârstă de 70 de ani. Toată viața a pus accent pe carieră și pe dorințele sale îndreptate către succes. Însă încă din anii 1970, Corina Chiriac a reușit să guste savoarea succesului, odată pășită pe scena românească. Totuși, în cazul ei, prețul succesului a fost unul scump…

Vedeta din România care s-a izolat în casă timp de 7 ani

Amintim că artista Corina Chiriac a fost dusă la altar de un singur bărbat, Virgil Anastasiu, între anii 1993 și 1997. Ei s-au cunoscut în Statele Unite ale Americii, la un restaurant românesc, căsătorindu-se la Las Vegas. Bărbatul, care timp de trei ani a lucrat pe navele NAVRM, iar în anul 1986 a fugit în SUA, s-a întors apoi în țară, mutându-se lângă Gura Râului, a murit în 2019, în luna iulie.

„Corina era soţia perfectă. Cuminte, casnică, avea grijă de gospodărie, făcea curat, mă aştepta cu mâncare. Sunt mândru că am fost singurul soţ al Corinei Chiriac”, afirma Virgil Anastasiu într-o emisiune de televiziune.

Și totuși… În anii 1980 se specula faptul că Corina Chiriac ar mai fi avut gânduri de măritiș cu artistul Karel Gott, cel care s-a remarcat în anul 1968, când a reprezentat Austria la Eurvision. Aceștia s-au cunoscut la un festival de muzică în Cehoslovacia, însă relația lor nu ar fi duraat mult, întrucât ruptura ar fi intervenit din cauza comuniștilor.

„Am fost mereu un om activ. Nu mai am părinţi, nu am soţ, nu am copii, nu am nepoţi, nu am câine. Am numai meseria mea. Să nu uităm acest detaliu. Dacă aveam o familie, sigur că altfel ar fi stat lucrurile, sigur nu mai puteam avea acestă dedicaţie pentru meserie sau această libertate de mişcare. Dar eu mi-am ales felul acesta de viaţă încă din facultate. Sunt un om care a ales să nu aibă o familie, ca să nu fiu nevoită să am constrângeri şi astfel să-mi rănesc familia, să o părăsesc plecând în turnee sau călătorii. Am locuit pe trei continente!… Nu am vrut să dezamăgesc oameni, chiar dacă la rândul meu am fost şi eu rănită. Dar cariera nu m-a dezamăgit niciodată. În plus, nu mai am vârsta nebuniilor, a amorurilor, nu mai am dispoziţia pe care o aveam la 20, 30, 40 de ani. În locul lor, îmi inventez preocupări frumoase, care nu ţin numai de scenă, ci şi de iscodirile minţii, de curiozitate, de dorinţa de a şti”, spunea artista pentru Formula As.

”Eu știu exact ce înseamnă depresia”

Dar românca a avut parte și de momente foarte grele în viața sa. Cântăreața a mai dezvăluit că a trecut prin momente de depresie și a ajuns chiar să nu mai părăsească domiciliul, întrucât avea kilograme în plus.

„Oricine poate trece prin momente din astea nenorocite de depresie când ajungi la fundul sacului. Eu ştiu exact ce înseamnă depresia, pentru că am trecut prin opt ani de depresie. Eram tot Corina Chiriac, aveam aceeaşi voce şi nu mă căuta nimeni. Am avut noroc cu o verişoară şi cu câinele meu, dar am stat şapte ani în casă, aveam 98 kg, nu voiam să mă văd cu nimeni, pentru că nu aveam ce să povestesc, îmi era ruşine de cât eram de grasă, am avut noroc cu un preot care m-a salvat. Nu voiam să mă sinucid, pentru că eu cred în viaţa veşnică şi ştiu că nu există final şi acolo suportăm consecinţele”, povestea Corina Chiriac pentru Libertatea.