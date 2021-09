Vedeta din România care s-a îmbogățit la Londra. Câți bani a putut să câștige, le-a dat peste nas tuturor

O vedetă de la noi s-a îmbogățit în Londra. Despre cine este vorba și cum a făcut acest lucru? Deși a dat de greu, lucrurile au mers și soarele a venit în cele din urmă în viața sa.

O vedetă cunoscută de la noi și-a găsit calea departe de meleaguri. Aceasta a reușit să le dea peste nas cârcotașilor și le-a dovedit că este în stare de multe lucruri. Mai exact, Rocsana Marcu s-a săturat de traiul din România și a decis să-și caute norocul departe de casă.

Ea a plecat în Marea Britanie și s-a angajat la una din cele mai exclusiviste agenții imobiliare. Pe lângă asta, vedeta cântă la petrecerile de români și îi ajută să se distreze ca acasă. Românca a reușit recent o performanță spectaculoasă și a finalizat o tranzacție în valoarea de un milion de lire sterline ca agent imobiliar.

Rocsana a reușit să intermedieze vânzarea unei vile de lux ce se află în Winchmore Hill, un cartier vechi din nordul Londrei, care este la mare căutare datorită zonelor verzi și liniștite și a lacurilor care se află aici.

Blondina a apărut într-un spot publicitar realizat pentru o agenție imobiliară din Londra. Românii au ironizat-o pe seama accentului și i-au întrebat pe cei de la agenție dacă îi știu trecutul. Aceștia au subliniat atunci că ea a pozat în Playboy.

”Mulți dintre voi ar putea spune că este într-un domeniu greșit sau lucruri de genul acesta. Dar dacă vreți să vedeți un agent imobiliar de top, atunci căscați ochii și ascultați-o, s-ar putea să învățați ceva pentru că este a naibii de bună”, a scris respectivul pe Facebook, astfel să-i ia apărarea vedetei.

„Am decis să mă mut în Londra pentru a le îndeplini visul fetițelor mele și pentru viitorul lor. Vom sta aici o lungă perioadă, deoarece Mayra și Indira sunt înscrise aici la școală și sunt tare fericite.

Locuim în partea de nord a Londrei, într-o zonă superbă, linșitită, avem trei parcuri lângă noi, lacuri, păsări și multă verdeață. Este unul dintre motivele pentru care iubesc Londra. Dacă voi demonstra că sunt un broker imobiliar bun, îmi voi cumpăra casă în viitorul apropiat.

Până atunci, stau în chirie, că stau bine. Am cochetat cu domeniul imobiliar și în România, dar în momentul în care am decis să ne mutăm la Londra, știam că asta voi face. Întotdeauna am acționat conform unui plan bine stabilit. Am studiat șase luni până când am luat toate examenele și abia apoi am început să lucrez”

Rocsana Marcu (Sursa: click.ro)