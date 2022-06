Vedeta din România care refuză să mai joace în seriale tv: „Am primit 1 euro pe replică”

În anii 2000 era considerată una dintre cele mai populare și îndrăgite actrițe din România, făcând parte din fenomenul La Bloc, unul dintre cele mai vizionate seriale de la noi din țară. În prezent, șatena a explicat, într-un interviu acordat exclusiv Revistei Ego, motivul pentru care refuză să mai joace în asemenea producții televizate.

Tily Niculae nu are nevoie de nicio introducere, cariera sa cunoscând culmile succesului în anii 2000, când a făcut parte din distribuția serialului-fenomen La Bloc de la PRO TV, când era doar o adolescentă.

În prezent, actrița are 36 de ani și este o femeie realizată pe plan personal, alături de soțul ei, Dragoș Popescu, si copiii lor.

Invitată la evenimentul de lansare a colecției toamnă-iarnă 2022 a unul celebru brand de haine, Tily Niculae le-a povestit celor de la ego.ro motivul pentru care nu se gândește să se întoarcă în lumea showbizului.

Artista a explicat motivul pentru care s-a lăsat de actorie, fiind de părere că actorii nu sunt recompensați financiar la adevărata lor valoare.

Au venit și m-au recrutat pentru un casting și practic așa a început. A urmat facultatea. Faptul că am avut ocazia să trăiesc lucrurile acestea de tânără și să văd ce înseamnă m-a făcut să realizez că nu ai cum să lipsești de acasă câte 18 ore și să ai o mare familie fericită.

Tily Niculae a pus familia pe primul plan, lucru pe care nu-l regretă nicio secundă. De asemenea, actrița vorbește cu regret despre faptul că actorii din România nu ar fi plătiți la fel de bine precum cei din străinătate.

Tily Niculae a povestit, de asemenea, că a primit, la un moment dat, o ofertă de a juca într-un proiect unde ar fi avut 50 de replici de spus, fiind plătită cu un singur euro pe replică.

„Mi se pare că este o foarte mare cămătărie, ca să zic așa, pe ce înseamnă zona de artist și ce reprezintă partea de renumerație și investiție. Eu am zis mereu că arta nu are preț, dar, cumva, cineva ni-l stabilește sub demnitatea noastră.

Am primit ofertă de un euro pe replică și erau 50. Nu are legătură (n.r. cu faptul că este cunoscută). Acestea sunt prețurile în piață. Eu nu încurajez consumerismul, să cumpărăm haine muncite de indieni și de chinezi din mass-market.

Ei muncesc pe brânci ca noi să ne bucurăm de un cost cât mai mic. Cumva, nu este corect. Am zis: „Bine, ce pot să fac? Pot să nu întrețin treaba aceasta”.

Am ales să fac alte proiecte prin care să mă valorific și să îmi dau propria valoare prin costurile pe care le consider și sunt decente, dar și care îmi permit să îmi cresc familia.”, a completat actrița pentru sursa citată.