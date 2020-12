Vedeta din România care își execută silit fostul soț. Scandal pentru bani și copii

Gina din serialul ”La Bloc” își execută silit fostul soț pentru neplata pensiei alimentare. Scandalul pentru bani și copii ia amploare.

Vedeta din România care își execută silit fostul soț

Actrița de telenovele Ioana Picoș și fostul ei soț, Mihai Făgădaru, au decis să divorțeze la cinci ani de la căsătorie, în toamna anului trecut. Cei doi sunt părinții a doi băieți gemeni.

Cuplul și-a spălat rufele în public, după ce a dat vestea divorțului. Ea a fost acuzată de el de „preacurvie”, iar el de violență. Însă, una dintre cele mai mari probleme a fost pensia alimentară, care s-a lăsat mult așteptată. Drept urmare, recent, Ioana Picoș a câștigat în instanță procesul privind acest aspect și, dat fiind că fostul soț nu a plătit pensia fiilor lui în decurs de câteva luni, aceasta a cerut executarea silită, în contul restanțelor la plata pensiei alimentare.

Pe de altă parte, bărbatul a susținut că mama copiilor lui n-ar fi ținut cont de decizia instanței de judecată, care a stabilit un termen clar de vizitare și preluare a celor doi minori de către tată. Ioana Picoș a încercat să arate în instanță câteva motive pentru care nu își dorește ca gemenii să stea și la bărbat. Unul dintre acestea ar fi că el sforăie, iar copiii nu pot avea un somn liniștit. Judecătorii au respins acest argument și l-au considerat neadecvat.

„Sunt cel mai fericit tătic, dar care nu are parte de copiii lui”

„Acesta este un apel al unui tată care își caută copiii. Ai mei. Este un strigăt de ajutor, pentru că toate celelalte soluții n-au avut rezultat (discuții personale, mediere, duhovnic, judecată). Deși am fost umilit public prin anunțul divorțului și motivul mincinos, am tăcut si am îndurat calomnierea mea și parțial oprobriul public. Dar nu voi tolera niciodată abuzul împotriva copiilor mei! Iar alienarea parentală și sechestrarea minorilor este un abuz! Nu mă interesează imaginea mea publică, mă interesează ca acești copii minunați să aiba dragostea tatălui lor. Mi-aș fi căutat copiii până la marginea pământului.

Sunt cel mai fericit tătic, dar care nu are parte de copiii lui. Să știți că durerea unui tată doare la fel. Știu, rufele se spală în familie, dar…CARE FAMILIE? Dacă de vocea rațiunii, de vocea justiției, nu ascultă, poate de rușine și de opinia publică va asculta. Este de neînțeles pentru mine de ce Ioana Picoș predică public virtutea familiei, dar nu o practică! Constat cu multă durere că își ratează viața jucând doar roluri de: soție, mamă, activistă pro viață/ pro familie”, este o parte dintr-un mesaj postat de Mihai Făgădaru pe Facebook.