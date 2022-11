Vedeta din România care își deschide propriul sat de vacanță: ‘Am ridicat primele case’ EXCLUSIV

Apreciat muzician, cu o carieră importantă, a decis să schimbe anumite lucruri. Așa se face că am aflat despre Ionuț Galani, vedeta din România care își deschide propriul sat de vacanță. Într-un dialog exclusiv cu Playtech, celebrul solist își dezvăluie planurile.

Ionuț Galani, 43 de ani, unul dintre cei mai apreciați interpreți de muzică grecească din România. Am aflat de la el că are planuri mari pentru anul viitor. Ionuț Galani e considerat și astăzi copilul de suflet al regretatului actor Jean Constantin, și cântă de la 18 ani.

Ionuț Galani a decis ca în noul sezon estival să le propună românilor care vor sosi pe litoralul nostru o variantă de cazare cu totul originală. Vedeta a cântărit bine lucrurile în lunile din urmă și a investit o sumă frumușică de bani. Investiția a fost în „Eliniko Horio Galani”, în traducere „Satul Grecesc Galani”.

Viitoarele opt căsuțe de agrement se vor ridica în preajma localității 23 August. Acestea sunt situate într-o zonă foarte rustică, în plin câmp agricol.

„Am de multă vreme această dorință în minte. Doar că acum am reușit s-o materializez, cât de cât. În sensul că am ridicat primele patru case de vacanță.

Nu mă pot compara cu forța unui dezvoltator imobiliar. Dar am să fac tot ce depinde de mine ca lumea să vină cu drag în Satul meu grecesc, cum îmi place mie să-i spun”, a declarat Ionuț Galani pentru playtech.ro.