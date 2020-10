Vedeta din România care e deja la alt nivel: „Eu sunt luxul! Trăiesc în lux și nu mă mai impresionează nimic”

O vedetă de la noi se lăfăie în lux încă de copil. Aceasta s-a bucurat mereu de opulență, iar acum și-a creat propriul imperiu alături de soțul și fiicele sale. Nimic nu o mai impresionează, obișnuită fiind cu peisajele scumpe.

Vedeta din România crescută în lux. „Eu sunt luxul! Nimic nu mă mai impresionează”

Cunoscuta vedetă de la noi are 47 de ani și a știut mereu ce înseamnă luxul. A crescut într-o familie care i-a oferit de toate, a avut un avânt bun în viață și mai apoi și-a construit singură o carieră care să-i aducă banii necesari pentru a-și face toate poftele. Anamaria Prodan are clar cu ce să se laude. Aceasta are niște copii sănătoși și frumoși care-și ridică încet și sigur aripile și o carieră ce e de neclintit. Vedeta a pozat recent pentru ediția de toamnă a revistei Luxury de unde nu putea să lipsească, dat fiind mediul unde mereu se regăsește. „Eu sunt luxul! Trăiesc în lux, nu mă impresionează nimic”, a spus Anamaria Prodan pentru revista mai sus menționată.

Relația Anei cu Laurențiu Reghecampf a creat multă vâlvă în viața mondenă autohtonă de atunci, după ce aceasta renunța la mariajul cu Tiberiu Dumitrescu, tatăl celor două fiice ale sale. Acum, însă, cei doi sunt nedezlipiți în mintea multora, mai cu seamă că pare că sunt dintotdeauna împreună. Se iubesc exact ca la început, deși mulți i-au divorțat deja de prea multe ori cât să mai fie credibil. „Noi ne ştim de mici, am mai fost o tură împreună. Pe vremea aia îmi doream altceva, de când sunt mică am ştiut exact ce am de făcut într-o lume haotică. Dacă mă priveşti din afară, ai impresia că epatez, dar cine mă cunoaşte ştie că am o viaţă planificată”, a spus Anamaria Prodan.

Carieră

Anamaria Prodan a absolvit liceul „Zoia Kosmodemianskaia” (secția filologie) și Facultatea de Drept (Ecologie). Aceasta s-a căsătorit cu Laurențiu Reghecampf pe data de 14 iunie 2008. Tot în acest an a fost numită președinte al CS Buftea în liga a II-a, fiind singura femeie care a condus destinul unei echipe din liga II-a. Un an mai târziu, vedeta a devenit președintele executiv al echipei FC Snagov, după care a activat ca general manager la FC Gloria Bistrița și general manager la FC Concordia Chiajna, iar în 2012 a devenit președinte executiv la U Cluj.