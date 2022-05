Vedeta din România care de 10 ani trăiește cu spaima cancerului de sân: „Sunt de la risc obișnuit spre avansat”

Una dintre cele mai cunoscute vedete din România ascunde un secret incredibil. Este fost topmodel și una dintre cele mai râvnite și apreciate femei din showbizul autohton. Focoasa blondină a mărturisit că, de un deceniu, trăiește cu teama de a nu fi diagnosticată cu boala cancerului de sân. Despre cine este vorba.

Dana Săvuică nu are nevoie de niciun fel de introducere, fiind una dintre cele mai cunoscute și apreciate vedete din România. La 52 de ani, blondina are un trup de adolescentă, forme apetisante și o privire seducătoare care-i pune pe jar pe reprezentanții sexului puternic.

Recent, fostul model a avut parte de o discuție extrem de emoționantă și plină de sentiment cu actrița Eugenia Șerban, invitată în emisiunea Ego Life, moderată de Dana Săvuică. Aici, blondina și-a deschis sufletul și a mărturisit că de 10 ani de zile trăiește cu frica de a nu fi diagnosticată cu temutul cancer la sân.

Dana Săvuică a relatat un episod delicat din viața ei în care a aflat că, în cazul ei, șansele de a contacta cumplita boală sunt mai mari decât la majoritatea populației, lucru descoperit în urma unor analize amănunțite.

Am vrut să știu ce e cu mine. Am vrut să știu cine sunt. La ce este corpul meu vulnerabil. (…) Dau la pagina pentru gene relevante pentru cancer la sân.

„Când aveam în jur de 40 plus de ani, acum 10 ani în urmă, am trimis un test cu salivă la niște laboratoare, undeva în străinătate.

Eugenia Șerban a învins cancerul acum doi ani de zile, după o luptă lungă și grea cu boala neiertătoare. Actrița a vorbit cu blândețe despre fiul ei, care a fost cel mai mare sprijin al său, motivația sa pentru a nu se da bătută niciodată.

Artista susține că jumătate din vindecarea ei a fost pe plan psihic, dorindu-și cu disperare să trăiască să își vadă fiul căsătorit și să-și poată ține viitorii nepoți în brațe.

„Mai mult de 50% din vindecarea mea a fost psihică. Pentru că mi-am dorit să trăiesc. Pentru că mi-am spus că încă nu am terminat ce aveam de făcut pe lumea asta. Cel puțin din punct de vedere profesional și în al doilea rând ca mamă.

Chiar dacă am un băiat care are 29 de ani acum încă nu s-a căsătorit, cu toate că e cu aceeași fată de 9 ani, am zis că trebuie să trăiesc să îmi văd copilul căsătorit și nepoții în brațe. Am spus că mai am multe lucruri frumoase de trăit și de făcut pe lumea asta.

Nu s-a închis aici misiunea mea pe pământ. Și atunci m-am motivat singură. Băiatul meu mi-a spus: dacă și tu îndrăznești să pleci… tatăl lui fiind mort de când el nu făcuse 18 ani, o să mă ai pe conștiință. Asta a fost așa, un șut.”, a mărturisit actrița Eugenia Șerban în emisiunea Ego Life, prezentată de Dana Săvuică.