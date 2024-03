„Diete nu țin, am una singură de detoxifiere a ficatului (cea cu miere și lămâie, e ca un fel de limonadă, practic te hidratezi toată ziua, dar nu ai voie să mănânci nimic; este o cură drastică, între 7 și 14 zile.Nu toată lumea poate să o țină. Eu o fac o dată sau de două ori pe an). Eu nu cred în cure, eu cred într-un stil de viață echilibrat, într-o alimentație sănătoasă. Trebuie să recunosc că nu mă abțin de la pofte, dar mănânc în cantități mici. Dulce nu prea mănânc și cred că asta contează foarte mult. Am făcut sport mereu, l-am întrerupt aproximativ acum trei ani și m-am reapucat acum trei luni, sunt o fire activă, am arderile bune”, a spus Anna Lesko în VIVA! Nu și-a mărit bustul

De asemenea, ea afirma că nu are silicoane, deși mulți au criticat-o că s-a tunat: „Nici pomeneală să am silicoane! Acum cinci ani, am avut o mastoză chistică şi am avut nevoie de o intervenţie la nivelul sânilor. Folosesc sutiene cu push-up şi corsete. Bustul meu e generos de la natură”, a spus aceasta, în urmă cu mai mulți ani.