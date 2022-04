Vedeta din România care a trăit o dramă cumplită: „Am avut încă două sarcini care s-au pierdut”

O vedetă din România a trăit o dramă. Una din cele mai iubite soliste de la noi a pierdut două sarcini înainte de a se bucura acum de statutul de viitoare mămică. Ea este fericită acum pentru faptul că urmează să își strângă în brațe băiețelul. „Am avut încă două sarcini care s-au pierdut” , a mărturisit cea din urmă. Fanii nu și-au imaginat că aceasta a trecut prin asemenea momente teribile.

O artistă de la noi a venit cu mărturii șocante. Aceasta a făcut recent câteva dezvăluiri la care nimeni nu se aștepta. Vlăduța Lupău și-a deschis sufletul și a povestit despre momentele dramatice din viața ei.

Solista este mereu cu zâmbetul pe buze și niciodată nu le-a dat fanilor impresia că ar fi trecut prin asemenea clipe. Iată că vedeta a demonstrat tuturor că nici viața ei nu e roz, deși poate uneori așa pare.

Cea din urmă nu a dorit până acum să povestească aceste întâmplări, dar acum s-a confesat fanilor. Ea și partenerul său își doreau enorm să devină părinți, așa că au făcut analizele necesare. În urma lor a aflat că suferă de entometrioză.

Cumva eram așa, nu mai știam ce se întâmplă, cum o să fie. În urmă acestor două sarcini pierdute, ne-am dorit și mai mult, eram și mai dornici să se întâmplă și să fie, adică minunea să existe.(…) În urma mai multor analize am descoperit la un moment dat că eu am endometrioză.”, a declarat cântăreața.

„Am străbătut așa câteva mici obstacole, nu le-am zis niciodată. Nu am simțit nevoia să împărtășesc cu nimeni decât cu Adi sau cu familia. (…) Am avut încă două sarcini care s-au pierdut.(…)

Vedeta a încercat să facă tot posibilul pentru a se face bine imediat cum a primit diagnosticul. Solista chiar a fost de mare ajutor spunându-și povestea pentru fanele care se confruntă cu aceeași afecțiune.

,,Multe fete mi-au spus că trec prin ce am trecut eu, le sfătuiesc așa, eu am trecut până am ajuns la decizia de a mă opera pentru că boala asta nu are leac prin tratament, acum nu sunt eu medic, dar am fost pe la mulți medici până am ajuns la operație. Endometrioza asta este o boală a secolului la femei”, a povestit ea în cadrul podcast-ului lui Mihai Morar.