Vedeta din România care a slăbit 50 kg în 7 luni. A divorțat și acum are iubită mai tânără

O vedetă din România a slăbit nu mai puțin de 50 de kilograme într-un timp foarte scurt. În doar 7 luni, viața vedetei s-a schimbat radical.

Nu doar că a slăbit 50 de kilograme, dar a divorțat și acum are o iubită tânără și cu o siluetă de invidiat.

Este vorba despre Dorin, personajul din serialul Adela, interpretat de Bogdan Talașman. Bărbatul are o ambiție de fier, cu ajutorul căreia a slăbit 50 de kilograme și și-a schimbat complet aspectul.

Actorul și-a schimbat radical viața. A divorțat și acum și-a refăcut viața alături de o tânără.

Bogdan Talașman a jucat în producții precum Gogomanii, Băieți buni sau Tanti Florica. Pe vremea aceea, el cântărea 135 de kilograme.

A reușit să slăbească peste 50 de kilograme, iar acum, artistul în vârstă de 50 de ani, a povestit cum s-a întâmplat totul.

„Câte kilograme am acum? Pfff.. e o problemă sensibilă, pentru că aveam mult mai puține la începutul anului, de exemplu. Ieri însă am primit o veste foarte importantă pentru mine, trebuie să slăbesc 15 kg cel puțin până pe 15-20 ianuarie, așa că reîncep antrenamentele la sală și alergatul în IOR.

Dar cel mai important e reglatul din pâine, vorba unui fost antrenor de-al meu, din tinerețe. Acum vreo 10 ani eram foarte gras, practic obez, și cu regim alimentar, sală și mult alergat am reușit în 7 luni să dau jos 50 de kg.

Țin minte că în prima zi în care m-am apucat de alergat, aveam undeva la 140 de kg, am mers rapid vreo 300 de metri și am căzut, credeam că am făcut infarct! După 7 luni m-am înscris la primul meu maraton montan pe care l-am terminat.

Ulterior au mai fost 10-11 maratoane pe munți, pe coclauri, și pe toate le-am dus la capăt! Practic momentul în care am scăpat de haina aia grea pe care o purtam cu mine zi de zi, viața mea s-a schimbat. Începusem să trăiesc din nou”, ne-a povestit Bogdan Talașman.