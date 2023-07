Vedeta din România care a rămas fără auz. A trăit momente de coșmar: ”S-a fisurat timpanul”

O vedetă din România trece prin clipe de groază! Celebra prezentatoare TV a rămas fără auz și este disperată! A vorbit despre toată experiența prin care a trecut după ce i s-a spart timpanul, dar și cum va scăpa de această problemă de sănătate.

Clipe de coșmar pentru o îndrăgită prezentatoare TV! Fosta vedetă tv s-a întors din vacanță cu o mare problemă de sănătate, deși spera să aibă un sejur de vis, dar planurile ei nu au mers deloc cum trebuie. Complicația a avansat atât de mult, încât i s-a fisurat timpanul și a rămas fără auz.

Vedeta care nu a mai auzit timp de câteva zile este Octavia Geamănu. Fosta vedetă a Antenei 1 a mers în vacanță în Grecia timp de 10 zile, dar vacanța mult dorită nu a mers deloc cum se aștepta. S-a ales cu o otită gravă care, netratată la timp, s-a complicat foarte mult și a ajuns să îi fisureze timpanul.

Deși în Grecia s-a tratat pentru o banală răceală, problemele erau mult mai mari de atât. Octavia a ajuns să nu mai audă deloc cu urechea dreaptă, să aibă dureri crunte și chiar sângerări extrem de grave în ureche.

„Ultimele două săptămâni au fost crunte pentru mine. Am prins o otită din zbor (eu credeam că am alergie, apoi că am răcit – de unde și-un tratament aiurea de capul meu cu Nurofen ) care m-a adus în stadiul (rapid) de a avea timpan fisurat, dureri crunte, sângerari în ureche și lipsa auzului total la urechea dreaptă.

Încă nu aud total cu dreapta, dar am încredere că voi fi bine curând după câte antibiotice, spray-uri și medicamente am luat. Credeți-mă, e ceva serios! Și dureros”, a anunțat Octavia, pe pagina ei de socializare.