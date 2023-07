Vedeta din România care a primit a doua ‘țeapă’ în 2023. A ajuns la tribunal

O vedetă din România a ajuns din nou la tribunal! Artista a luat din nou țeapă din partea unui organizator de evenimente, care nu i-a plătit suma pe care i-o datora pentru un spectacol. Este dezamăgită de tot ce i se întâmplă și a fost nevoită să apeleze la ajutorul autorităților pentru a-și recupera banii.

Dj Harra a fost invitată în platoul lui Capatos, acolo unde a deschis un subiect important și frustrant, totodată, pentru artistă. După spusele ei, organizatorul i-a dat ”țeapă” cu o sumă de bani pe care trebuia să o primească, însă acum s-a ajuns la justiție pentru recuperarea banilor meritați.

După un eveniment, artista acuză că nu și-a primit toată suma de bani pe care a propus-o și care se afla într-un contract. Aceasta și-a dat seama de la început că nu ar fi un om serios, dar s-a lăsat dusă de val și a acceptat propunerea.

„De-a lungul activității cred că de vreo patru ori, acum este pentru a doua oară când a trebuit să apelez la justiție să îmi recuperez banii, ultima dată a fost în februarie. Eu fac terapie de un an jumate, pentru anxietate, atacuri de panică, pot să recunosc un narcisist, iar el este un narcisist, știe să convingă oamenii”, a mărturisit vedeta.

Dj Harra este dezamăgită de tot ce i se întâmplă și simte că oamenii nu îi apreciază munca cu adevărat. Totuși, dezvăluie că mulți artiști se confruntă cu această situație, dar prea puțini ies în public să vorbească despre experiență.

Organizatorul Bogdan Tofeanu nu și-a recunoscut vina, precizând că a vorbit cu Dj Harra încă de la început și au căzut la o înțelegere. Bărbatul spunea că vedeta ar fi exagerat în declarații pentru a-l denigra și adevărul ar fi cu totul altul.

„Eu nu am negat în niciun moment datoria pe care o aveam la ea, inițial ea mi-a trimis un contract în care erau greșeli de ortografie, eu l-am refăcut și i l-am trimis din nou, iar în contract era o diferență pe care trebuia să i-o dau, dar aveam poprire de la ANAF, am intrat în imposibilitate de plată.

Dana Neacșu se consideră o femeie împlinită din toate punctele de vedere. Artista are o carieră de mare succes și excelează și în plan sentimental. Celebrul dj trăiește o frumoasă poveste de iubire de trei ani, despre care vorbește deschis, deși obișnuia să fie rezervată în ceea ce privește viața privată.

Cât despre nuntă, Dj Harra spune că nu are în plan să ajungă în fața altarului prea curând. Deși merge la nunți și are deja o listă lungă cu invitați, nu se gândește să spună DA în viitorul apropiat. Nu îi plac nunțile clasice, cu sute de invitați, iar visul ei este cu totul altul.

„Eu încă merg la nunți pentru a strânge câți mai multi oameni la nunta mea. Deocamdată am 400 de invitații, pâna nu ajung la 1000 eu nu fac nunta. Glumesc, nu-mi fac grji, sunt ok cu mine așa. Cu sau fără nuntă eu sunt ok așa.

Dacă ar fi după mine aș face o nuntă cu 30 de persoane pe o barcă și ar fi suficient.Nu sunt fan nunți clasice. Nu este o prioritate pentru mine, unele femei visează la asta de mici, eu visez să îmi iau un private jet de mică, nu să fac nuntă.”, a mai declarat artista