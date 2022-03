Vedeta din România care a fost înșelată chiar în noaptea nunții: „Am plecat, nu am mai putut să suport”

Ce vedetă din România a fost înșelată chiar în noaptea nunții? Aceasta a povestit că s-a căsătorit în urma unui pariu cu tatăl ei, dar căsnicia nu a funcționat, iar la scurt timp s-a ajuns și la divorț. Una dintre cele mai vocale personalități din spațiul public și-a spus povestea de viață, într-un interviu sincer.

Vedeta din România care a fost înșelată chiar în noaptea nunții este Monica Tatoiu, o prezență activă în spațiul public românesc. Ea a mărturisit ce anume s-a întâmplat în trecutul său amoros, pe vremea când s-a căsătorit doar ca să câștige un pariu cu tatăl ei. Fire rebelă dintotdeauna, părinții Monicăi Tatoiu și-au dorit ca fiica lor să se căsătorească, căci îndeplinea vârsta, iar cutuma o cerea. Monica Tatoiu a vorbit despre mariajul cu Radu Stonescu, bărbatul ales de tatăl ei, însă căsnicia nu avea să dureze prea mult.

„Nu m-am căsătorit că am vrut. Am pus un pariu cu tata. Sunt încăpățânată, mândră, agresivă, eu întâi îți dau în cap și pe urmă îți explic de ce. Foarte pasională. Tata era disperat. Îmi zicea că n-o să mă căsătoresc niciodată în ritmul ăsta.

Monica Tatoiu a mărturisit că a aflat că soțul ei a înșelat-o chiar în noaptea nunții, după prima înfățișare la divorț. Atunci, tatăl ei i-a spus că l-a văzut pe Radu Stoenescu cu amanta lui, aceasta fiind, la rându-i, căsătorită.

„Nuntă, s-a căsătorit fata doctorului cu Radu Stoenescu, laureat al premiului Academiei. Toată floarea…am avut trenă de 20 metri. Am divorțat dupa 3 luni.

Nu mi-a spus tata că Radu m-a înșelat în noaptea nunții. Când am fugit de acasă și am făcut revelionul în Moldova, am plecat cu un fost iubit…într-o noapte am plecat, nu am mai putut să suport, aveam 21 de ani. 10 zile ai mei nu au știut de mine.

Crăciunul și Revelionul din 1977. Tata când am avut prima înfățișare la divorț, atunci mi-a spus. Soțul meu avea o relație înainte. Și amanta lui era căsătorită”, a mai povestit Monica Tatoiu.