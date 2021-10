Vedeta din România care a fost desfigurată de covid-19: ”A fost groaznic, eram un zombie. M-am vaccinat în ianuarie”

O vedetă extrem de cunoscută în România a trecut prin clipe grele. Aceasta s-a infectat cu Covid-19 și s-a văzut nevoită să ceară ajutorul medicilor, mai ales când și-a dat seama că starea ei de sănătate s-a înrăutățit într-un timp foarte scurt.

Prin ce a trecut o vedetă din România după ce s-a infectat cu Covid-19

Raluca Podea s-a vaccinat în luna ianuarie, dar a fost infectată cu boala după ce a mers într-un cabinet de înfrumusețare unde nu erau respectate măsurile impuse în contextul pandemiei. Starea de rău s-a instalat chiar în momentul în care vedeta se afla la volan.

„Eu chiar am trecut prin niște experiențe, încă vorbesc pe nas și vocea nu mi-a revenit. A fost groaznic, eram un zombie. M-am vaccinat în ianuarie, cu Pfizer, cu rapel în februarie. M-am ferit, doar că am fost la un cabinet, nu s-a purtat mască și l-am luat. La un cabinet de înfrumusețare, doar acolo am fost. Pe 12 septembrie am fost acolo, după 15 zile mi s-a făcut rău în trafic.”, a povestit vedeta pentru Cătălin Măruță.

„Am fost umflată, desfigurată”

Raluca Podea a explicat că a avut zile în care nu a putut să mănânce, ținând cont că boala a pus-o la pământ. Picioarele i s-au umflat, nu a avut gust și miros timp de câteva zile, așa că a mers imediat la spital pentru a sta sub observația medicilor.

„Eu port 35 jumătate, nu îmi mai intrau, acolo îmi venea bine 38. Am fost umflată, desfigurată, 3 zile fără gust, fără miros. Doar mergeam la baie și atât, am avut zile în care nu am mâncat nimic. (…) Mi-au făcut la spital testul și am ieșit pozitiv. Am avut noroc că nu fusesem acasă, m-am simțit rău și nu m-am dus la părinți și la băiețel. Doctorii mi-au spus că plămânii nu au fost afectați, doar analizele sunt puțin modificate.”, a mai zis ea.

Raluca Podea a ajuns la spital după ce s-a infectat cu Covid-19

Totuși, după o zi și o noapte pe care le-a petrecut la Matei Balș, Raluca Podea a plecat acasă, mai ales pentru că tratamentul a dat roade. Aceasta se bucură pentru că nimeni nu a intrat în contact cu ea, dar încă are anumite semne care sunt vizibile pe corpul ei.

„Mi-a mers bine tratamentul și am hotărât să merg acasă, am stat o zi și o noapte la Matei Balș. (…) Am fost fericită că nu au luat părinții mei și nici copilul. Și acum dacă te uiți la picioare, mai sunt umflată, dar și la față. Și pe corp se vede când pui mâna că se albește pielea. Am acid hialuronic, mi-am topit din el, nu este din cauza asta. Mi-a afectat sistemul nervos, nu am putut să dorm noaptea și nici nu mai pot să dorm. Acum stau cu ochii pe pereți.”, a explicat vedeta.

Raluca Podea: ‘A fost foarte greu’

De asemenea, Raluca Podea le-a spus tuturor să respecte regulile impuse de autorități și să poarte masca de protecție pentru a se proteja de Covid-19. Aceasta a considerat că este puternică și nu poate să fie pusă la pământ de boală, așa că situația delicată a luat-o prin surprindere.