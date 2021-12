Vedeta din România care a fost afectată grav de covid: ‘Umflată la ochi, limbă și față’

COVID-ul continuă să facă victime și în rândul vedetelor din România. Una dintre cele mai cunoscute foste asistente TV de la noi din țară a trecut prin chinuri cumplite, după ce a fost diagnosticată pozitiv cu noul coronavirus. Sănătatea vedetei a fost afectată grav din cauza infecției cu virusul COVID-19. Cine este diva care a devenit de nerecunoscut.

Anamaria Mocanu a trecut prin momente cumplite atunci când a aflat că a contactat virusul COVID. Fosta asistentă de la Un Show Păcătos a dezvoltat o alergie puternică, după ce s-a îmbolnăvit, motiv pentru care a fost nevoită să fie supusă la o serie amănunțite de teste medicale.

Faimoasa roșcată este extrem de speriată de situația în care se află. Neștiind la ce produs sau aliment anume face alergie, Ana Mocanu se teme că ar putea intra, în orice moment, în șoc anafilactic. Vedeta le-a povestit celor de la Cancan drama prin care a trecut.

Se pare că, după un eveniment la care a participat weekend-ul trecut, fosta asistentă TV s-a trezit cu fața umflată, imediat după ce a servit micul dejun. Îngrozită, Ana Mocanu a mers, urgent, în vizită la alergolog, iar acum așteaptă rezultatele examenelor medicale la care a fost supusă.

„Weekend-ul trecut am avut un eveniment în Germania alături de Florin Salam, am luat micul dejun, exact ce mănânc de obicei, m-am pus să dorm și m-am trezit toată umflată, ochi, limbă, față și am venit de urgență în România.

Am fost la alergolog și m-a băgat iar pe cortizol. Am o alergie, dar nu știu la ce și trebuie să fac un set de analize. E un pachet de analize care se face, dar pe lângă asta mi-a dat să fac analize și pentru paraziți, Lupus, Psoriazis … mi-a dat multe. Nu cred că este cazul, dar doamna doctor mi-a dat să le fac pentru a ști despre ce este vorba.”, a declarat Ana Mocanu, exclusiv pentru cancan.ro.