Vedeta din România care a dat orașul pe curte. A renunțat la seriale TV pentru a lucra cu lemnul

În anii 2000 era cunoscut dreptul unul dintre cei mai populari și titrați actori ai telenvelelor și serialelor românești, iar astăzi artistul a dat agitația din oraș pentru a se retrage în liniște, la curte, unde se bucură de viața de familie. Despre cine este vorba.

Dan Bordeianu este, fără îndoială, unul dintre cei mai cunoscuți actori ai României. Fostul partener al Adelei Popescu a avut o viață mai ceva ca scenariul telenovelelor în care a jucat în anii 2000, alături de prezentatoarea de la Vorbește Lumea.

Acum are 46 de ani, o carieră strălucită și o familie care l-a schimbat radical. Dan Bordeianu se bucură de tot ce a realizat și se concentrează pe proiectele sale profesionale. Artistul a fost invitat la premiile Gopo, unde a dat un interviu pentru cei de la Click!

Băiatul rebel al telenovelelor anilor 2000 a devenit un bărbat în toată firea, matur, responsabil, cu o carieră impresionantă în filmografie și teatru. Dan Bordeianu a dezvăluit motivul pentru care a renunșat la seriale.

Seriale? Nu, mulţumesc. La un film îmi fac meseria. La seriale, nu întotdeauna. Eu am încercat să-mi fac treaba, dar nu depindea doar de mine.”, a declarat Dan Bordeianu, în exclusivitate pentru click.ro .

Recent, am avut premiera filmului „Căutătorul de vânt”, cu care, la Festivalul Internaţional de Film de la Sofia, am câştigat Premiul Premiul Federaţiei Internaţionale a Criticilor şi Jurnaliştilor de Film. Alte proiecte…. mai vreau şi eu să respir.

„Tocmai am terminat filmările la „Sibiu 89”, filmul lui Tudor Giurgiu. Mai am două premiere, pe care le-am avut anul trecut, şi, pe care le joc, la teatru, cu sala plină.

Dan Bordeianu a lăsat agitația de la oraș și s-a mutat în mediul rural, la curte, acolo unde se bucură de liniște și relaxare alături de soția și cele două fetițe ale sale.

Celebrul actor este un adevărat gospodar, plantează legume în grădină, ajută la treburile casei și cioplește decorațiuni impresionante din lemn, atunci când are timp.

„Din păcate, în ultima perioadă, nu am mai apucat să lucrez în lemn. Am avut proiectele de film şi pe fetele mele. Am două fetiţe.

Dar, grădina de legume mi-am plantat-o, iar lemnele mă aşteaptă acolo. Cum se încălzeşte un pic mai tare, cum mă apuc de treabă.”, a completat actorul pentru sursa citată.