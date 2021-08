Mereu există cale de mai bine în momentul în care ambiția intervine! O vedetă din România a demonstrat că prin luptă și multă muncă se poate ajunge la o siluetă de invidiat, bucurându-se acum de forme armonioase.

Oana Radu a surprins pe toată lumea în momentul în care a dezvăluit că s-a măsurat și a ajuns la silueta pe care visează să o aibă multe domnișoare. Vedeta s-a înarmat cu multă ambiție și a reușit să ajungă exact unde și-a dorit.

Vedeta își ține fanii la curent cu tot ce face, așa că mulți admiratori știu că drumul Oanei Radu către formele pe care le are astăzi nu a fost unul ușor. Totuși, alături de ea a stat mereu soțul său, ce a încurajat-o să ajungă la cea mai bună variantă a sa.

La bust am 92 de centimetri, în talie am 61 de centimetri și în șolduri 92 de centimetri, deci sunt aproape de 90-60-90.”, a spus Oana Radu în mediul online.

Astăzi mi-am luat măsuri și vreau să vă spun și îl anunț și pe soțul meu cu această ocazie că am aproape măsurile standard.

De asemenea, vedeta a explicat că mai are momente în care simte că nu a ajuns la silueta pe care o visa, mai ales pentru că s-a luptat cu kilogramele în plus o lungă perioadă din viața sa. Totuși, aceasta a mărturisit că mai există fete ce sunt în poziția ei.

„Sunt fericită și împlinită și sunt și cea mai slabă din viața mea, deși am momente în care mi se pare că sunt grasă, dar asta pentru că îmi doresc foarte mult să nu fiu.

Cătălin Dobrescu, soțul Oanei Radu, a ajutat-o să ajungă la o siluetă de vis prin multă muncă. Antrenorul s-a asigurat că vedeta duce un stil de viață sănătos, așa că acum artista se poate declara mulțumită pentru că a ajuns la formele visate.

„Mă simt super bine, așteptam momentul ăsta de când te-am cunoscut. Am știut că vom ajunge aici, pentru că am încredere în mine și acum am încredere și în tine.”, a zis și soțul Oanei Radu, Cătălin Dobrescu.