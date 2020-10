Vedetă din România, afectată grav de virus: ”Nu puteam să strâng un pahar în mână”

Jurnalistul Marius Tucă a fost testat pozitiv cu coronavirus, trecând printr-o perioadă destul de grea din cauza acestui nou virus. Astfel, el a resimțit din plin simptomele și a încercat să stea departe de toată lumea, ba chiar și-a băgat și câinele în izolare ca să-l protejeze.

Vedetă din România, afectată grav de virus

De altfel, Marius Tucă a vorbit despre felul în care s-a manifestat acest virus în cazul său, dar și despre măsurile de precauție pe care și le-a luat. Jurnalistul a spus că și-a izolat chiar și câinele după ce s-a îmbolnăvit, fiindu-i teamă să nu-i transmită infecția și animalului său.

„Animalele de companie care locuiesc cu pacienți COVID-19 sunt de 8 ori mai predispuse la infectare. Eu am izolat câinele, și n-am făcut-o întâmplător. Mi-a fost teamă să nu se îmbolnăvească.

Mie mi se pare incredibilă cercetarea asta. Atenție pentru cei care au animale. Și noi iubim animalele de companie. Dacă ținem la ele trebuie să le izolăm exact precum… sau noi să ne izolăm în momentul în care avem COVID-19 și avem animale în casă, fie că este vorba de pisici sau câini”, a explicat Marius Tucă, în cadrul show-ul său, de la Aleph News.

De asemenea, Marius Tucă a mai spus și despre faptul că a început să resimtă pagubele făcute de noul virus în corpul lui, abia după ce s-a vindecat. El a fost asimptomatic, dar după ce s-a vindecat, a resimțit din plin efectul virusului. Astfel, a spus că se simțea foarte obosit și că a durat ceva timp până ce și-a revenit.

”A început astenia, obseala”

„N-am avut niciun simptom. După 18 zile am avut un test negativ. Felul desăvârșit cum am fost tratat la Balș trei zile. La două săptămâni după ce am ieșit din spital, au început problemele, nimeni nu m-a avertizat.

A început astenia, oboseala, mi-era foarte greu uneori să traversez strada. Nu puteam să strâng un pahar în mână, astenie marcantă, după cele două săptămâni de izolare în casă, era la fel de greu să traversez strada, după o săptămână am început să-mi recapăt forțele – o sfârșeala incredibilă, mă întrebam dacă m-am vindecat sau nu, poate dura 2-3 luni situația post-covid“, a mai povestit însă Marius Tucă.

Marius Tucă s-a născut la data de 29 iulie 1966, în Caracal. El este un jurnalist, analist, moderator și om de afaceri român. În 1997, acesta a lansat talk-show-ul „Milionarii de la miezul nopții”. După câțiva ani, a schimbat numele emisiunii în „Marius Tucă Show”.