Vedeta din România a anunțat că este însărcinată. Vestea dată acum, în direct la TV

Claudia Neghină a anunțat că este însărcinată în șase luni, în direct la ”Vorbește Lumea”, de la PRO TV. Celebrul top model a povestit că nu și-a dat seama că va deveni mamă până la 19 săptămâni. Află detaliile mai jos.

Claudia Neghină este însărcinată! Vedeta a făcut anunțul în direct

Claudia Neghină, model și instructor de fitness pe Internet, a anunțat astăzi, în cadrul emisiunii ”Vorbește lumea”, că va deveni mamă în aprilie 2021. Modelul este însărcinat în șase luni cu o fetiță pe nume Sofia; nume pe care aceasta l-a visat în ziua când i-a aflat sexul.

Vedeta a povestit că a aflat de sacină tocmai când aceasta împlinea deja 19 săptămâni. Nu a băgat de seamă schimbările femeiești ce se petrec în perioada de graviditate din cauza unor probleme de sănătate cunoscute ei. În schimb, o prietenă a trimis-o la medic, spunându-i ferm că poartă în pântec o viață.

„Eu zic că e o minune de la Dumnezeu”

„Eram însărcinată și data trecută când am venit aici, dar am preferat să țin secret. Am aflat la 19 săptămâni că sunt însărcinată. Eu aveam ceva probleme. Am observat că nu mi-a mai venit menstruația, dar am pus situația pe seama acestor probleme. Într-adevăr, singura stare similară este că am fost irascibilă și mâncam un pic mai mult. Eu, făcând atâta sport, am văzut că mi se acoperă pătrățelele. La o ședință foto chiar mi-a zis o prietenă că sunt însărcinată. Eu i-am zis ca sunt puțin balonată, apoi ea mi-a spus că aia nu e burtă de balonată.

A doua zi m-am dus la control și mi-a zis medicul. Eu zic ca e o minune de la Dumnezeu. Pentru mine, a fost o certitudine. Am cerut universului să mi se întâmple ceva, să fie o schimbare. Nu am avut nicio pretenție și uite că a decis ceea ce nu mă așteptam. Am zis și că e o binecuvântare, că tatăl meu a murit anul trecut. Mama mea e acum cea mai fericită. Are și o preocupare acum cu bebelușul. Tot timpul mi-au plăcut copii, însă niciodată nu am avut instinct matern. Am presimțit că am o fetiță.

Eu cum meditez și cred în spiritualitate i-am visat numele când am aflat că o să am o fetiță, anume Sofia. Chiar nu cunosc pe nimeni Sofia, nu mi-am indus eu, nu m-am uitat la niciun film înainte care să conțină numele ăsta. Încerc acum să nu mă agit prea mult. Am luat 1,4 kilograme de la început până acum. Nu m-am gândit, însă, cum să amenajez camera, dar consider că va veni de la sine. Nu vreau să fiu obsedată. Nici cu copilul. Bine, zic eu, văd după ce vine pe lume”, a povestit Claudia Neghină la ”Vorbește lumea”.