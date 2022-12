Vedeta diagnosticată cu o boală fatală. Toată lumea e în stare de șoc: „Este foarte greu”

Vedeta diagnosticată cu o boală fatală. Nimeni nu se aștepta la un astfel de anunț, însă artistul a mărturisit că a simțit că este momentul să dezvăluie cu ce afecțiune de sănătate se confruntă. Condiția medicală îi poate influența și performanța pe scenă. Un astfel de episod a avut loc într-un turneu din luna octombrie.

Celebritatea care suferă de o boală gravă. Este vorba despre un cunoscut basist. S-a făcut remarcat în industria muzicală în mod special pentru activitatea performată în cadrul trupei „Rage Against The Machine”. Tim Commerford, pe numele său, în vârstă de 54 de ani, a dezvăluit că a fost diagnosticat de medici cu cancer la prostată.

Nimeni nu se aștepta la un astfel de anunț. Artistul a explicat, însă, că a simțit că e momentul potrivit să facă public acest aspect. A fost convins de asta când a aflat că Andy Taylor, chitaristul trupei „Duran Duran”, a lipsit de la un eveniment din cauza tratamentului pentru aceeași boală.

Boala fatală de care suferă a fost descoperită de medici după realizarea testului antigenului specific prostatic (PSA). Rezultatele s-au agravat pe parcursul ultimelor 18 luni de zile. Basistul trupei „Rage Against The Machine” spune că nu mai beneficiază nici măcar de asigurare de viață, din cauza condiției sale medicale.

Celebritatea diagnosticată cu cancer. Tim Commerford a mărturisit că prostata i-a fost extirpată cu două luni înainte ca formația muzicală din care face parte să plece în turneul din primăvară.

„Cu două luni înainte de turneu, am fost operat. Medicii mi-au spus că nu voi fi pregătit. A fost brutal. Nu poți vorbi cu adevărat despre asta decât cu cineva care a trecut prin aceeași situație. Eram pe scenă și mă uitam la amplificator cu ochii în lacrimi. Înghiți totul…”, a spus Tim Commerford, potrivit surselor externe.

Afecțiunea medicală influențează mult performanța artistului pe scenă. Chiar el a recunoscut acest lucru, într-un interviu oferit presei de peste Ocean. Un astfel de moment a avut loc în luna octombrie, când trupa „Rage Against The Machine” și-a anulat un turneu. Atunci, solistul Zack de la Rocha s-a accidentat la un picior.

„Din cauza accidentării lui Zack, plănuisem aceste mici intervenții video dintre blocurile de cântece. Trebuia să urcăm pe scenă, să cântăm câteva melodii, să ieșim de pe scenă și să trecem la intervențiile video pentru câteva minute. A ieșit fără cusur.

Apoi, s-a accidentat și nu am mai putut părăsi scena. Așa că, în timpul pauzelor, am stat acolo. A fost suprarealist. Uneori, stăteam jos. Încercam să nu mă gândesc la anumite lucruri. A fost ciudat. Am ținut asta pentru mine pe tot parcursul turneului. A fost cu adevărat brutal. Este foarte greu”, a mărturisit basistul.