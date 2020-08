Vedeta de la Puterea Dragostei „a agățat-o” pe o blondă la plajă. Ce s-a întâmplat

Unul dintre cei mai controversaţi bărbaţi de la Puterea Dragostei a fost surprins în ipostaze incredibile. Vedeta de la Kanal D a agăţat o blondă pe plajă, semn că nu şi-a pierdut abilităţile de cuceritor.

Hamude Dawoud, căci despre el este vorba, este considerat unul dintre cei mai controversaţi concurenţi de la Puterea Dragostei. Vedeta de la Kanal D a şocat telespectatorii cu trecutul său tumultos. Acesta a recunoscut că, pentru a câştiga bani, a făcut striptease, dar şi videochat. De-a lungul timpului, multe femei l-au vânat pentru felul în care arăta, însă niciuna nu a reuşit să îl cuminţească.

De curând, arabul în vârstă de 32 de ani a fost surprins de paparazzii Cancan.ro în timp ce agăţa o domnişoară pe litoralul românesc. Se pare că Hamude nu şi-a pierdut “îndemânarea” în ceea ce priveşte cuceritul femeilor. Ce-i drept, are şi cu ce suci minţile doamnelor şi domnişoarelor! Cei doi se aflau pe o plajă din Mamaia şi au petrecut câteva ore împreună, iar chimia dintre ei a fost mai mult decât evidentă. Ce mai?! Nu şi-au putut lua ochii unul de la altul, semn că ceva se înfiripa între ei.

Fostul concurent de la Puterea Dragostei a fost stripper, escortă şi a făcut videochat, dar nu a negat niciodată nimic din ce a trebuit să facă pentru bani.

„Eu sunt în acele imagini, recunosc. Nu sunt trucate, nu nimic. Sunt eu. În urmă cu șase ani a fost o perioadă de două luni în care am făcut videochat. A fost greu, eu acolo eram actor. Nu am simțit nicio clipă plăcere. Am câștigat mulți bani în acele 50 de zile, aproximativ 25.000 de euro”, a spus Hamude, la momentul respectiv.