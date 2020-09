Vedeta de la Insula Iubirii care a primit poze indecente de la un fotbalist: ”Mi-a arătat tot”

Fotomodelul Georgia Harrison și-a câștigat celebritatea în Marea Britanie în special după apariția în show-ul Insula Iubirii. Doar că frumoasa blondă a realizat foarte repede că faima vine cu prețul ei. Georgia este hărțuită permanent de un fotbalist celebru. Nu a făcut public numele agresorului, dar a precizat că acesta joacă în Premier League și este căsătorit.

„Perversul îmi tot trimite fotografii murdare. L-am blocat anul trecut, credeam că am scăpat de el. Acum are un cont fals, probabil îl folosește ca să agațe fete, dar fără să își dezvăluie identitatea. La un moment dat mi-am dat seama cine e. După câteva mesaje a început să îmi trimită poze cu penisul lui. L-am confruntat și a recunoscut cine e. I-am spus să se oprească, altfel îi voi face numele public. A continuat să trimită poze murdare, așa că am vorbit cu avocatul și am cerut un ordin de restricție”, a povestit Georgia Harrison pentru revista OK.