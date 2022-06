Vedeta de 60 de ani din România care ia numai note de 10 și de 9 la facultate. I-a impresionat pe toți EXCLUSIV

Actrița Magda Catone, sau „doamna Detergent”, cum a rămas cunoscută publicului după ce a fost protagonista celei mai longevive reclame difuzată în România, nu a luat nicio notă sub 9, în sesiune. Imediat după ce a terminat de susținut examenele, actrița a plecat la Brașov, pentru o reprezentație la teatru.

Magda Catone a decis ca la 63 de ani să urmeze și cursurile facultății de Teologie. În ultimii ani, deși programul de la teatru, cu repetiții și spectacole îi ocupă destul de mult timp, pe lângă faptul că are o carieră și-n politică, Magda Catone s-a apropiat foarte mult de biserică.

Mai mult, de câțiva ani, actrița cântă și recită benevol alături de preotul paroh, la biserica din Batiștei. Recent, „doamna Detergent”, cum a rămas cunoscută publicului după ce a fost protagonista celei mai longevive reclame difuzată în România, a terminat cu brio sesiunea de examene de la facultate, reușind să nu ia nicio notă sub 9.

„Am vreo două note de 9 și sper ca la celelalte trei examene la care nu s-au dat încă rezultatele, să iau 10. În orice caz, e o sesiune care se termină cu bine. Am fost la toate examenele. Nu am fost dedicată, la cât timp am avut să învăț”, a declarat aceasta pentru playtech.ro.