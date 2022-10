Vedeta celebră din România, însărcinată pentru a treia oară la nici un an de când a născut. Tocmai a dat vestea cea mare

Vedetă însărcinată a treia oară, la nici măcar un an de zile de la momentul în care a născut ultimul copilaș. Internauții au rămas total șocați să afle vestea. Mămica a aflat care este sexul bebelușului din pântecul său în ziua în care fiica ei cea mai mică a împlinit un an. Află în rândurile de mai jos despre cine este vorba, concret.

Una dintre fostele dansatoare ale Deliei se pregătește să aducă pe lume al treilea copil. Ce este inedit de această dată este faptul că vedeta a rămas însărcinată la nici măcar un an de zile de la nașterea celui mai mic copilaș. Nu mai menținem suspansul și vă spunem despre cine este vorba.

Andreea Popescu este vedeta care a rămas însărcinată a treia oară, la nici măcar un an de la nașterea ultimului său copil. Celebra artistă nu s-a sfiit absolut deloc și a făcut totul public pe una dintre paginile sale de pe platformele sociale.

Anastasia, cel mai mic copil al fostei dansatoare, s-a născut pe data de 15 octombrie 2021. Sâmbătă, copilul a împlinit un an de la momentul nașterii sale. În această zi specială, Andreea Popescu a aflat deja sexul celui de-al treilea copil.

Prin urmare, vedeta are cel puțin trei-patru luni de sarcină. Astfel, putem trage ușor concluzia că fosta dansatoare a Deliei a rămas însărcinată cu un alt copil la mai puțin de un an de zile de când a devenit mămică ultima dată.

Așa cum am menționat deja, Andreea Popescu a celebrat sâmbătă, 15 octombrie, împlinirea unui an de când s-a născut micuța Anastasia. Cu ocazia acestei zile speciale, vedeta a organizat o frumoasă petrecere în cinstea fiicei sale.

„Un an de Anastasia, fetița mea frumoasă💗! Pe 15.10.2021 la 18:14 am născut-o. Era grăsună, cu cute la mâini și picioare, micuță de înălțime, rozalie, cu nas mic și obraji roșii. Am iubit-o încă din burtică, dar când am văzut-o am iubit-o așa cum doar o mamă poate iubi, infinit de mult.

Anastasia, care înseamnă Înviere! 💗 #teiubesc #1stbirthday #babygirl”, este mesajul redactat de Andreea Popescu, în dreptul unui colaj de fotografii cu fiica sa cea mai mică.