Vedeta care şi-a dat demisia de la Kanal D. A renunţat la televiziune din cauza banilor

O vedetă a decis să renunțe la televiziune, după ani buni în care a activat în acest domeniu. S-a bucurat de mare celebritate și a devenit foarte îndrăgită, dar a ales să se retragă. Motivul a fost unul bine întemeiat: banii. Cu ce se ocupă acum, după ce a plecat de la Kanal D.

O demisie surprinzătoare a avut loc la Kanad D. Una dintre angajatele de excepție a postului TV a renunțat la postul care a consacrat-o și s-a reprofilat, considerând că singura șansă de a evolua este să facă altceva.

Este vorba despre Antonia Ștefănescu, fosta soție a lui Andrei Ștefănescu, membrul trupei Alb-Negru. Aceasta a mărturisit că și-a schimbat locul de muncă după un an și jumătate și nu are de gând să mai revină în televiziune.

Își dorea ceva part-time, pentru un venit în plus, dar a găsit un post de asistent manager la o firmă care se ocupă cu dezvoltare imobiliară, de care este foarte mulțumit. Astfel, a decis să se perfecționeze în acest domeniu și să profite de șansa pe care a primit-o, deși i-a fost greu să se adapteze la un asemenea job.

„Mi-am schimbat locul de muncă, după ce am fost cam un an și jumătate la Kanal D. Acum sunt la o firmă dezvoltatoare. S-a încheiat cu televiziunea. În termenii actuali sunt asistent manager la o firmă care se ocupă cu dezvoltare imobiliară. Singură, tot singură (n.r. râde).

Este cu liniștea pe aici prin viața mea, deși aș vrea să fie mai agitație (n.r. râde). Dar nu-mi stă capul! S-a nimerit pur și simplu jobul acesta printr-o vecină care a plecat din țară! Eu inițial voiam ceva part time pe lângă ce faceam la Kanal, ca să mai fac un ban.

Dar am venit la interviu și am rămas. Am zis să fac schimbarea că nu mi-a ieșit în cale degeaba. Sunt la program acum ce-i drept, cu toate astea, e mai bine din toate punctele de vedere”, a spus Antonia Ştefănescu pentru fanatik.ro