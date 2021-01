Vedeta care s-a luptat cu covid-19 de Crăciun. S-a aflat abia acum: ”Probabil aș muri singur, într-un cort”

Vești proaste pentru marea vedetă internațională care s-a luptat cu covid-19 de Crăciun. Este vorba de nimeni altul decât Jeremy Clarkson, fostul prezentator al emisiunii Top Gear, actual prezentator al emisiunii The Grand Tour. Acesta a mărturisit recent prin ce clipe grele a trecut de Crăciun.

Jeremy Clarkson, în vârstă de 60 de ani, a trăit sărbători zbuciumate. Prezentatorul emisiunii „The Grand Tour” a luat virusul covid-19. Din cauza vârstei sale se află în categoria de risc. Acesta a mărturisit că a fost la un pas de spitalizare.

Acum, când deja se simte mult mai bine și pericolul a trecut, Jeremy Clarkson și-a povestit experiența cu coronavirusul. Conform The Sun, vedeta internațională a început să se simtă rău pe data de 21 decembrie 2020. Testul făcut a ieșit pozitiv iar medicul l-a avertizat că nu trebuie să ajungă la spital.

Din fericire, s-a pregătit sufletește din timp cu ajutorul medicului său. Acesta i-a povestit ce urmează să se întâmple cu el și l-a sfătuit să aibă grijă. Ceea ce vedeta a și făcut, iar acum, la început de 2021, Jeremy Clarkson se simte mai bine.

„Doctorul s-a exprimat clar, mă voi simți rău între cinci și 14 zile și apoi ori mi-aș reveni, ori ar trebui să merg la spital. Unde, pentru că am 60 de ani, sunt gras și pentru că am fumat jumătate de milion de țigări și am avut pneumonie dublă, probabil aș muri, singur, într-un cort izolat din plastic” a spus vedeta emisiunii auto.