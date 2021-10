Vedeta care s-a îngrășat 33 de kilograme, dar nu i-a păsat: ‘Nu sunt de acord că doamnele trebuie să slăbească ca să fie frumoase’

Este cunoscută și iubită de foarte mulți români, devenind, de-a lungul anilor, un adevărat simbol al muzicii din România. Totuși, în momentul în care s-a îngrășat 33 de kilograme, le-a oferit tuturor o lecție prin faptul că nu a pus presiune pe ea pentru a ajunge la o siluetă perfectă cât mai repede.

Luminița Anghel are un corp la care multe doamne visează. Vedeta a recunoscut că se bucură enorm pentru că a ajuns să aibă forme de invidiat, însă totul s-a produs prin multă muncă. Aceasta a explicat ce sacrificii a făcut de-a lungul vieții pentru a se asigura că nu face excese.

„Nu am fost toată viața într-o dietă. Am fost micuță grasă, dar prin liceu am arătat foarte bine. Era competiția mare, eram deja adolescentă, erau băieții de a 12-a sus pe geam, la etajul 2. Toată perioada tinereții nu am făcut exces, aveam tendințe de îngrășare. (…)

A fost o frustrare continuă, de ziua ta să nu mănânci tort, de sărbători să nu mănânci sarmale, mai ales cu o viață de artist. Revelioanele ne prindeau pe scenă.”, a zis ea la Vorbește lumea.