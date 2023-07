Vedeta care pleacă în vacanțe ca să scape de responsabilități! Este campioană națională, dar este plină de frici: “A fost horror” VIDEO EXCLUSIV

Are vârsta de 21 de ani și este una dintre cele mai frumoase femei din România, iar prin muncă și ambiție , a ajuns imediat remarcată de public. Campioana națională la taekwondo a participat la ”Ferma vedetelor”, iar mai apoi la ”Survivor România”, mai mult decât atât, a absolvit facultatea de actorie din Anglia și a făcut parte ulterior din lungmetrajul ”Haita de acțiune”, alături de nume mari din showbiz-ul românesc. Este tânără, dar știe ce vrea de la viață! Cu toate acestea, uneori alege să fugă de responsabilități! În exclusivitate pentru Playtech Știi, Elena Chiriac ne-a spus care este cea mai mare frică a sa.

Una dintre cele mai mari pasiuni ale sale este călătoritul. Iubește să cutreiere lumea în lung și în lat ori de câte ori îi permite timpul, iar dacă nu îi permite…fuge pentru câteva zile! Elena Chiriac ne-a povestit despre vacanța pe care nu o va uita niciodată. Vedeta nu ar mai repeta niciodată experiența din Republica Dominicană!

„Cred că cea mai nebună vacanță pe care am crezut că o voi avea, dar nu am avut-o, a fost plecarea mea la Survivor a doua oară, când am fost anul ăsta, în ideea că merg și eu până în Dominicană, să mă relaxez un pic, să fiu alături de colegii mei de la Survivor din sezonul ăsta… A fost departe de a fi o vacanță reușită.

A fost foarte greu, m-am întors foarte arsă, pe scurt, a fost horror! Am zis că nu îmi mai trebuie Survivor toată viața. Mi-am făcut o valiză plină cu haine e vacanță, dar nu…Am folosit doar hainele pentru Survivor.”, ne-a declarat Elena Chiriac în exclusivitate pentru Playtech Știri.