Vedeta care le-a dat vestea cruntă fanilor săi: „Adevărul este că sunt bolnav. Poate pe moarte”

O noua veste șoc zguduie industria cinematografică mondială! Sam Neill, care a jucat rolul doctorului Alan Grant în saga Jurassic Park, din 1993, a vorbit, în premieră, despre faptul că a fost diagnosticat cu cancer. Dezvăluirile au fost făcute în noua carte de memorii Did I Ever Tell You This?, care va fi publicată în zilele următoare.

A fost diagnosticat cu cancer de sânge și se declară „mulțumit că este în viață”

Celebrul actor Sam Neill a dezvăluit în cartea sa de memorii, Did I Ever Tell You This?, care va ajunge pe rafturile librăriilor pe 21 martie, că a fost diagnosticat cu cancer de sânge, în urmă cu un an.

Neozeelandezul, care a devenit celebru după ce a jucat rolul doctorului Alan Grant în filmul de succes „Jurassic Park” din 1993, a declarat că se află în plin tratament pentru cancerul de sânge în stadiul trei , după ce a fost diagnosticat cu limfom angioimunoblastic cu celule T (AITL).

În capitolul de început, scris în timp ce se efectua chimioterapia, Neill a spus: „Adevărul este că sunt bolnav. Poate pe moarte. Va trebui să accelerez”.

Cum a descoperit boala

Actorul a dezvăluit că, în timp ce se ocupa de promovarea Jurassic World Dominion, în martie anul trecut, a descoperit că avea glandele umflate. Acesta a mers de urgență la spital, acolo unde a descoperit că avea un cancer de sânge de stadiul trei. Deși acum boala nemiloasă este în remisie, el va continua să să facă tratament tot restul vieții sale.

Înainte de lansare, el a acordat un interviu publicației britanice The Guardian, în care a vorbim despre cum cartea sa l-a ajutat să rămână pozitiv.

„Nu pot pretinde că ultimul an nu a avut momentele sale întunecate. Dar acele momente întunecate aruncă lumina în evidență, știți, și m-au făcut să fiu recunoscător pentru fiecare zi și extrem de recunoscător pentru toți prietenii mei. Mă bucur că sunt în viață… Nu am avut niciodată intenția de a scrie o carte. Dar, pe măsură ce am continuat să scriu, mi-am dat seama că, de fapt, îmi dădea un fel de motiv să trăiesc și mă duceam la culcare gândindu-mă: „Voi scrie despre asta mâine… asta mă va distra”. Și astfel a fost o salvare, într-adevăr, pentru că nu aș fi putut trece prin asta fără să am nimic de făcut, știți.”, a declarat acesta, recent.

Îndrăgitul artist are o carieră impresionantă în fața camerelor de filmat, care a început în anii 1970 şi a continuat până la roluri mai recente, cum ar fi cel din serialul „Peaky Blinders”, dar și cel din „Jurassic World: Dominion”, lansat în 2022.

