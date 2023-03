Un mare fotbalist al României a murit după ce a pierdut lupta cu o boală nemiloasă. Doliu în lumea sportului

Fotbalul românesc este în doliu, după ce un mare jucător a murit la doar 42 de ani, în urma unei boli necrutătoare. Este vroba despre Adrian Muşat, care a activat în prima ligă, la Extensiv Craiova şi Gloria Bistriţa. Ultima dată fusese legitimat la CSM Sighetu Marmaţiei, cu care a promovat în Liga 3.

Fostul atacant Adrian Mușat s-a stins din viață la doar 42 de ani, după ce a pierdut lupta cu o boală nemiloasă. Aceasta a jucat în Liga 1, la Extensiv Craiova și Gloria Bistrița. Crescut la Plimob Sighet, el a mai evoluat, de-a lungul timpului, la Olimpia Satu Mare, ACU Arad, Avântu Bârsana, Barnbach sau Koflach (Austria), înainte de a-și încheia cariera de fotbalist în urmă cu doi ani, la CSM Sighetu Marmației, unde a pus umărul la promovarea în Liga 3.

Adrian Mușat, fost fotbalist la Extensiv Craiova și Gloria Bistrița, a decedat la doar 42 de ani. Atacantul a crescut la Plimob Sighet și a evoluat, de-a lungul timpului, la formații precum Olimpia Satu Mare, ACU Arad, Avântu Bârsana, Barnbach sau Koflach (Austria), înainte de a-și încheia cariera la CSM Sighetu Marmației, acum doi ani.

Născut la 8 septembrie 1980, Muşat a făcut primii pași în fotbal la Plimob Sighet, apoi a jucat pentru Olimpia Satu Mare, ACU Arad, Barnbach și ASK Koflach (ambele din Austria), apogeul carierei fiind atins la Gloria Bistrița și Extensiv Craiova, unde a evoluat în primul eșalon.

Pentru ultima parte a carierei, acesta s-a întors în meleagurile natale, la Sighetu Marmaţiei, activând până în urmă cu doi ani, când a hotărât să-și „agațe ghetele în cui”. De atunci, Adi s-a bucurat de timpul petrecut alături de cei dragi și a dat curs marii sale pasiuni, aceea de a călători.

„Ne luăm rămas-bun de la cel care a fost Adrian Muşat, un om excepţional, un prieten bun, un sportiv extraordinar. Fost jucător al clubului nostru, a fost un fotbalist de mare valoare. Drumuri line, Adi!”, a transmis CSM Sighetu Marmaţiei.

„Născut la 8 Septembrie 1980, Mușat, a fost crescut la echipa Plimob Sighet. A urmat calea fotbalului la echipe precum Olimpia Satu Mare, ACU Arad, Bärnbach, ASK Koflach (ambele Austria), CSM Sighetu Marmatiei, echipa de la care s-a retras in urma cu doi ani. Apogeul carierei l-a atins la Gloria Bistrița și Extensiv Craiova, echipe la care a activat in Divizia A.

Colegii, prietenii și toată suflarea Avântul Bârsana sunt alături de familia îndurerată și transmit cele mai sincere condoleanțe! Drum lin spre cer și fie ca Bunul Dumnezeu să te ierte și să te așeze în dreapta Lui!”, a anunțat și clubul Avântul Bârsana, pentru care Adrian Mușat a evoluat în sezonul 2018/2019.