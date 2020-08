Vedeta care arată ca un om al străzii! Ce a pățit. Fanii abia îl mai recunosc pe stradă

Gerard Butler a ajuns să arate ca un om al străzii. Actorul a suferit o transformare incredibilă, încât nici apropiații nu îl mai recunosc. Nominalizarea de cel mai arătos actor de la Hollywood nu i se mai portivește deloc.

Vedeta internațională care a ajuns să arate ca un om al străzii! Ce a pățit. Nici fanii nu l-au mai recunoscut pe stradă

Gerard Butler, cânva nomnalizat cel mai arătos bărbat de la Hollywood, idolul femeilor, a ajuns să arate ca un veritabil om al sytrăzii. Gerard Butler, ajuns la vârsta de 50 de ani, nu mai este în forma sa fizică cu care a devenit celebru în filmul „300”, în care actorul l-a interpretat pe Leonidas, conducătorul spartanilor în lupta ce a avut loc la Temopile.

În prezent, îndrăgitul și celebrul actor are câteva kilograme bune în plus și arată de parcă ar avea o vârstă mult mai înaintată. De asemenea, aspectul său neîngrijit nu mai aduce deloc cu simbolul de masculinitate afișat în peliculele care i-au adus celebritatea pe întreg globul.

Paparazzi l-au surprins pe Gerard Butler în ipostaze incredibile

Astfel, paparazzi de peste ocean l-au surprins de multe ori pe actor în ipostaze neplăcute, deloc lăudabile pentru un star de cinema de la Hollywood. Astfel, de curând, celebrul Gerard Butler a fost fotografiat alături de iubita lui, Morgan Brown, în timp ce se plimbau în zona Venice Beach din California, Statele Unite ale Americii.

Cei doi păreau foarte fericiți împreună, iar actorul dădea semne că ar începe să își recapete forma fizică de altădată, după cum arată fotografiile făcute de paparazzi.

Gerard Butler s-a certat cu iubita lui, ca mai apoi să se împace din nou

Gererd Butler și Morgan Brown au început o relație acum șase ani, în anul 2014, dar s-au despărțit după doar un an. Anul 2016 a adus pentru Gerard Butler și iubita sa o reâmpăcare. În prezent, cei doi se pare că se înțeleg de minune, după cum bine s-a putut vedea în fotografiile surprinse de către paparazzi.

Ce premii a câștigat Gerard Butler

2005 The Phantom of the Opera Online Film & T

2007 300 Saturn Awards Best Actor – Nominalizat

2007 300 MTV Movie Awards Best Fight Câștigat

2007 300 MTV Movie Awards Best Performance – Nominalizat

2007 300 Empire Awards Best Actor – Nominalizat

2010 How To Train Your Dragon Annie Awards Voice-over performance – Nominalizat