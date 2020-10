Vedeta care a visat că are o tumoră pe creier. Ce a descoperit medicul la CT, de fapt

O vedetă a primit un mesaj din subconștient. Alarmată de cele văzute, aceasta s-a dus la medic pentru mai multe analize. Ce a descoperit specialistul la CT? Viața lui s-a schimbat extrem de tare de atunci.

A visat că are o tumoră pe creier

Mark Ruffalo este unul din actorii care a avut parte de o mare cumpănă. Acesta a visat într-o seară că are o tumoră pe creier, iar mai apoi s-a dus de urgență la spital pentru un set de analize. Cu toții îl știm datorită rolului din Hulf, dar și din filme extrem de iubire precum: Foxcatcher, The Kids Are All Right, Spotlight şi Eternal Sunshine of the Spotless Mind. Are o carieră impresionantă și se poate lăuda cu cele mai mari reușit pe plan profesional – are o căsnicie de 20 de ani și trei copii.

Deși viața lui pare visul oricărui om, totul arată magnific acum după foarte multă muncă. Primul rol obținut a fost în 1989, după nu mai puțin de 800 de audiții la care a primit numai răspunsuri negative. În tot acest timp, Mark a lucrat ca barman pentru a se putea întreține. Cinci ani mai târziu lucruile începeau să se lege pentru el. Din păcate, atunci prietenul lui cel mai bun se stinsese din viață, iar în momentul acela actorul primea încă o lovitură. În anul 2000 se căsătorea cu actrița Sunrise Coignery, care l-a făcut să lupte pentru visul lui.

Ce au spus analizele?

„Ea a crezut neîncetat în mine şi m-a încurajat neîntrerupt. Nu ştiu dacă aş fi reuşit fără ea”, a mărturisit actorul. La scurt timp după ce s-a însurat, a avut parte de cel mai ciudat semn al subconștientului – un vis alarmant în care se făcea că are o tumodă pe creier. Acesta s-a dovedit a fi o premoniție, pentru că în urma analizelor medicii i-au confirmat diagnosticul. Din fericire, era benignă.

Cu toate astea, era totuși nevoie de intervenție chirurgicală pentru a o extirpa. În acea perioadă, soția lui era însărcinată cu primul lor copil, iar pentru a nu o speria a decis să amâne operația. Fiul acestora a venit pe lume în 2001, iar la câteva săptămâni Mark se afla pe masa de operație. Doctorii au reușit să extragă tumora, dar auzul actorului a fost grav afectat, iar la trezirea din operație acesta avea întreaga față paralizată. „Nu voiam să primesc pe nimeni în vizită”, spune Mark

„Doar te obişnuieşti cu durerea… „