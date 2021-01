Vedeta din România, imobilizată în casă și la un pas de operație pe coloană: ”Am căzut pe scări”

DJ Harra a fost luată cu Ambulanța de acasă. Vedeta se confruntă cu probleme de sănătate grave. Declarațiile artistei. „Am rămas imobilizată.”

Vedetă din România, găsită imobilizată în casă. E la un pas de operație pe coloană

Dana Neacșu, cunoscută sub numele de scenă DJ Harra, se confruntă cu probleme de sănătate severe. A rămas, în schimb, cu atitudinea pozitivă, pe care a avut-o și de-a lungul interviului oferit recent pentru Antena Stars, unde a spus cu zâmbetul pe buze că face pași înspre recuperare.

Vedeta a dezvăluit că în copilărie a suferit câteva accidente la atletism și snowboarding, sport adorat de aceasta. Din cauza pasiunilor sale, însă, a fost nevoită să ajungă pe mâna medicilor, fiind la un moment dat caz de operație. Problemele din trecut îi dau și acum bătăi de cap. Aceasta a mărturisit că a rămas imobilizată în casă de două ori și a fost luată cu Ambulanța și transportată la spital.

„Din păcate căzăturile nu mi-au făcut bine la coloană și s-au deplasat vertebrele, motiv pentru care a trebuit să apelez la specialist. Eu am rămas imobilizată de două ori în casă. La un moment dat a fost caz de operație pentru că am rămas imobilizată în casă de 2 ori. Am chemat tot felul de oameni, cu masaje, iar la unul dintre ei, fiind imobilizată, ceream mâncare. 3 ore nu am putut să mă mișc și am chemat Ambulanța. Apoi am căzut pe scările din casă și am mai rămas o dată imobilizată”, a povestit DJ Harra.

Vrea să bată recordul operațiilor estetice: „Sunt veșnic nemulțumită”

„La nas aveam un os care se vedea mai proeminent. Multă lume are așa. Am fost la clinică și mi-a pus o substanță unde e golul ăla. O să revin în cabinet pentru asta la un an, un an jumătate. Nici nu te doare în prima zi, după simți doar o presiune pe sinus.

La buze am acid hialuronic, dar nu am exagerat. Mi-a pus acum ultima dată 0,25 ml în ambele buze. Eu am făcut-o pentru că niciodată la televizor nu aveam buza de sus, nu se vedea”, povestea aceasta.

A fost înfiată

„Întâlnirea cu mama mea naturală n-a făcut altceva decât să-mi întărească legătura cu mama adoptivă. Eu m-am purtat foarte elegant cu ea, am pupat-o pe obraz, am salutat-o și cam asta a fost’, spunea Dj Harra pentru Kanal D.