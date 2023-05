Vedeta care a fost făcută de râs de fetița sa de 3 ani într-un supermarket: „Mami, ai uitat-o”

Vedetă făcută de râs de fetița sa în vârstă de trei ani, într-un supermarket. Celebritatea a povestit public cum, încercând să o implice pe copilă în activitățile de zi cu zi, s-a ales cu o replică pur și simplu savuroasă din partea sa. Reacțiile fanilor nu au întârziat să apară. „Va avea un viitor fascinant ca actriță”, au fost unii de părere.

O vedetă de televiziune cunoscută la nivel internațional a făcut o dezvăluire hilară despre ea și fiica sa. Este vorba despre Gemma Atkinson, care activează și ca actriță. S-a făcut remarcată în industria de divertisment datorită aparițiilor sale în diverse emisiuni de televiziune, filme și campanii de modeling.

A cunoscut celebritatea la începutul anilor 2000, când a activat ca model glamour pentru reviste precum FHM, Maxim sau Nuts. Pe plan actoricesc, unul dintre rolurile notabile pe care le-a jucat a fost cel al Lisei Hunter din telenovela Hollyoaks. A participat și la cel de-al cincilea sezon al reality show-ului „I’m a Celebrity…Get Me Out of Here!”, modelul după care s-a organizat și în România emisiunea „Sunt celebru, scoate-mă de aici!”.

În prezent, Gemma Atkinson este una dintre prezentatoarele Hits Radio și în viitorul apropiat urmează să intre în concediu de maternitate, săptămâna curentă fiind ultima de emisie pentru aceasta. Vedeta în vârstă de 38 de ani este însărcinată cu cel de-al doilea copil pe care îl are cu logodnicul său, Gorka Marquez, cunoscut din „Strictly Come Dancing”.

Cuplul are o fetiță în vârstă de trei ani, pe nume Mia. Micuța ar urma să aibă un frățior, potrivit verdictelor date de medici, așa cum a dezvăluit Gemma Atkinson în mass-media. În cadrul uneia dintre ultimele sale emisiuni de la Hits Radio, cântăreața a vorbit despre un eveniment care a avut loc la cumpărături, unde se afla împreună cu fiica sa, Mia.

„Mami, ai uitat crema pentru…”

„Eram în supermarket cu Mia. Știți că v-am spus zilele trecute despre problema mea cu sarcina, pentru care am nevoie de un produs a cărui pronunție seamănă aduce a „fund”. Am mers la magazin și i-am spus Miei să îmi aducă aminte să cumpăr crema respectivă”, a povestit Gemma Atkinson, la Hits Radio.

Fetița a urmat întocmai instrucțiunile mamei sale. Însă vedetei nici nu i-a trecut prin cap ce urma să se întâmple. Unii s-au înroșit la auzul cuvintelor copilului, alții s-au amuzat savuros.

„Când ne-am îndreptat spre casa de marcat, pentru că îmi place să o implic și pe ea în activități de acest fel, am întrebat-o dacă există vreun produs pe care nu l-am scanat. A spus că nu, însă se pare că a avut o memorie rapidă, fiindcă a țipat: „Mami, ai uitat crema ta pentru fund!”.”, a relatat Gemma Atkinson, râzând.

Relatarea vedetei a stârnit numeroase reacții în rândul fanilor.

