Vedeta Antenei 1, accident grav de maşină. A fost transportată la spital de urgenţă: „Am pierdut mult sânge”

O vedetă de la Antena 1 a fost rănită grav în timpul unui accident. Este vorba, mai exact, de astroloaga de la ”Neața cu Răzvan și Dani” care a ajuns la spital în stare gravă. Cum se simte Bianca Nuțu?

Săptămâna aceasta, rubrica de horoscop de la ”Neața cu Răzvan și Dani” a fost prezentată de colega lor de pe weekend și nu de Bianca Nuțu. În tot acest timp, cât nu a apărut pe micul ecran, vedeta a fost nevoită să se recupereze în urma unui accident suferit. Incidentul în care a fost implicată i-a distrus mașina și a lăsat-o cu câteva răni destul de grave. La momentul producerii accidentului, astrologa se afla în vacanță.

Vedeta a împărtășit cu urmăritorii ei de pe Instagram cum s-a produs accidentul. Potrivit acesteia, coliziunea a avut loc în jurul orei prânzului. Incidentul s-a soldat cu rănirea vedetei dar și cu distrugerea mașinii.

La scurt timp de la producerea accidentului, vedeta a ajuns cu răni grave la spital. Însă, cu ajutorul medicilor, aceasta și-a revenit. Bianca Nuțu nu s-a rezumat doar la a vorbi despre accident ci și la a posta mai multe imagini din urma impactului.

„Cu o seară înainte de accident, am dansat pe nisipul cald. Nu aveam nicio grijă. A doua zi, la prânz, s-a produs tragedia. Am avut artera tăiată și am pierdut mult sânge. Pe 22.08.2023 am murit și m-am născut a doua oară. Dumnezeu m-a salvat, lucrând prin oameni”, a spus Bianca Nuțu, prin intermediul unui Instastory.