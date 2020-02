Vedeta Antena Stars a ajuns de urgență la spital. Ce s-a întâmplat

”Star Matinal”, emisiunea difuzată de Antena Stars va fi ”păgubită” de absența unei vedete care, în fiecare dimineață va fost gazdă alături de ceilalți colegi din platou. Vedeta a ajuns pe mâna medicilor. Frumoasa vedetă nu a mai putut să facă față gripei și a decis să ceară ajutorul doctorilor.

Dacă nu v-ați prins despre cine este vorba, vă spunem noi că este asistenta ”Star Matinal”-ului, Roxana Niculae, care din păcate, a ajuns pe mâna medicilor.Roxana a spus că nu a mai putut să facă față gripei și a decis să ceară ajutorul doctorilor. Gripa a ajuns-o și pe ea, având în vedere că România este cuprinsă de o epidemie de gripă ce a alarmat toată populație. Chiar dacă încearcă pe cât de mult să se protejeze de virusul gripal, iată că mai mulți români ajung pe la camerele de gardă pentru a cere ajutorul medicilor.

Se pare că nici frumoasa dansatoare și asistentă TV nu a scăpat de gripă,fiind obligată să facă o vizită în cabinetul doctorului. Frumoasa dansatoare care este în fiecare dimineață alături de Flick și Răzvan Popescu a simțit că ceva este în neregulă cu ea și a apelat mai bine la medici înainte ca starea sa de sănătate să se înrăutățească.

„Din nou la medic. Simt că am o relație cu gripa asta, dar începe să devină toxică”, a scris vedeta pe rețelele de socializare.

la cabinetul medicului Roxanei, cel mai probabil, i s-a recoltat sânge pentru analize și pentru a putea ca specialiștii să îi acorde un tratament corespunzător pentru ca asistenta să fie fresh ca și înainte și gata să bucure în fiecare dimineață telespectatorii Star Matinal cu mișcările energice de dans.

Alături de ea se afla și Octavian, partenerul ei, și din 2018 soțul acesteia. Cei doi s-au căsătorit în 2018, în secret, iar la vremea respectivă Roxana povestea cum s-au derulat lucrurile la starea civilă.

“Ceremonia a avut loc pe 4 octombrie, la primăria Sectorului 5, a fost o ceremonie foarte frumoasă, restrânsă, cu prietenii apropiaţi şi familia. Am fost foarte emoţionaţi, totul s-a întâmplat foarte repede, şi cererea în căsătorie şi ceremonia. Ne bucurăm cu sântem împreună, ne iubim foarte mult. La anul ne gândim să facem nunta, undeva pe plajă, la mare, vrem să stabilim şi să punem totul la punct pentru a avea o nuntă ca-n poveşti. Am avut foarte mari emoţii, şi eu, şi el, suntem îndrăgostiţi până peste cap şi sper să fim aşa până la adânci bătrâneţi”, a povestit frumoasa asistentă de la “Star Matinal”