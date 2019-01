În urmă cu câteva zile, Adrian Vasilescu de la BNR a formulat un avertisment foarte serios la adresa viitorului economic al țării noastre.

Invitat la Digi 24, consultantul de strategie al Băncii Naționale a României a încercat din nou să atragă atenția asupra efectelor dezastruoase pe care le are ordonanța de urgență adoptată de Guvernul Dăncilă la finele anului trecut.

„Regula noastră este că orice Guvern ar fi, BNR trebuie să colaboreze cu el. Şi, când poate să apară un act normativ, cum este Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului de la sfârşitul anului trecut, care a pus băncile într-o reală dificultate, Banca Naţională are în primul rând datoria, înainte de a avea dreptul, are datoria, atunci când apare un riscă, să-l semnaleze. Şi din 1990 nu a fost an în care să nu apară riscuri majore pentru sistemul bancar şi ca Banca Naţională să tacă. Întotdeauna vocile de la Banca Naţională şi în primul rând vocea guvernatorului au rostit răspicat ce riscuri apar la orizont, ce pericole sunt şi cum pot fi rezolvate lucrurile”, a arătat el, la Digi 24, potrivit Agerpres.

Pornind de la eventualele repercusiuni ale OUG-ul inițiat de Ministrul Finanțelor, viceguvernatorul BNR a semnat un raport, menit să funcționeze ca un semnal dat Guvernului și Ministerului de Finanțe. Pe marginea documentului semnat de Florin Georgescu, Vasilescu a fâcut câteva mențiuni.

„S-a referit la faptul că, în toiul crizei, în foarte multe ţări, băncile au fost în pericol să cadă. Unele au şi căzut. Au fost salvate de stat, din buzunarele contribuabililor, statul nu este decât puşculiţa, iar banii vin de la contribuabili. Cine sunt contribuabilii? Locuitorii acestei ţări, companiile din această ţară, bănci, instituţii şi aşa mai departe. Ordonanţa ar putea declanşa o anumită criză în sistemul bancar. Nu aş vrea să mă pronunţ radical, într-un moment când echipe largi din Banca Naţională fac calcule”, a declarat consultantul BNR.

În final, Vasilescu a ținut să explice cât de important a fost pentru unele ţări să salveze băncile în timpul crizei, explicând că, dacă sistemul bancar o ia la vale, obligatoriu şi inevitabil întreaga economie o ia la vale.

„Băncile din România au avut multe situaţii în timpul crizei când au fost foarte tare lovite. Băncile trebuie să aibă un anumit indicator de solvabilitate. Când acest indicator scade, se dă alarma. Înseamnă că băncile respective sunt în pericol. Ei bine, în timpul crizei, de foarte multe ori acest indicator de solvabilitate a scăzut. Foarte multe ţări, America, Marea Britanie, Germania şi foarte multe ţări dezvoltate, când au fost în pericol să vadă că indicatorii de solvabilitate din anumite bănci scad, au apelat la buzunarele cetăţenilor, la contribuabili, au adus bani la buget şi cu aceşti bani au salvat băncile.

Pentru că există un fapt de la sine înţeles: dacă băncile o iau la vale într-o ţară, obligatoriu şi inevitabil întreaga economie o ia la vale după bănci. Deci ţări mari au scos bani din buzunarul cetăţenilor şi cu aceşti bani au salvat băncile, ca să salveze economiile şi să salveze ţările respective”, a subliniat el, în contextul în care scenariul respectiv are mari șanse să fie valabil și în România lui 2019.