Vasile Șeicaru renunţă la muzică? Ce spune artistul despre retragere: „Nu mă mai atrage” (Exclusiv)

În trecut, vocea lui Vasile Șeicaru era una din multele voci cunoscute. În ultimii ani, însă, ajuns la 71 de ani, artistul a avut apariții sporadice pe micul ecran. Surprinzător, după aproape o viață pe scenă, într-un interviu exclusiv pentr Impact, Vasile Șeicaru spune că „Nu mă mai interesează scena la fel de mult ca altădată. Nu mă mai trage ața! ” În aceste condiții, se pun întrebarea „Vasile Șeicaru renunţă la muzică?”, iar răspunsul a venit implacabil.

Pentru cei mulți, Vasile Șeicaru se identifică cu piese, precum Aruncarea în valuri, La adio, Antiprimăvara, Actorul, etc. Puțini sunt cei care știu, însă că celebrul folkist a făcut sport de performanță, ca înotător, și mai apoi, după absolvirea Facultățiide Educație fizică din cadrul Universității din Galați, devenea profesor de educație fizică timp de 7 ani, în Galați la Școala Gen. 22, și în comuna Oancea, Jud. Galați. Primele sale întâlniri cu muzica le avea Casa Pionierilor din Galați, aici încercând să învețe să cânte la chitară.

„Am « învațat » să cânt la chitară la Casa Pionierilor din Galați, unde de fapt n-am învățat nimic . Am fost autodidact . Învățam cântece de la radio, din filme și de pe discuri.

Prin clasa a 7-a, am avut prima chitară (de fapt părinții voiau să-mi cumpere un acordeon, dar eu l-am refuzat ). Pe la 16 ani am avut și prima trupa de rock, Atletic. Cântam piese din Beatles și din repertoriul altor trupe la modă pe atunci.

Din 1968 am intrat ca solist vocal la formația ”Cristal, condusă de Puiu Crețu . Din 1970 am câștigat toate Festivalurile Artei Studențești . Începând cu 1970, am început să cântăm la mare . Din 1972 până în 1980 am cântat la Costinești la Disco Ring, și la Restaurantul Forum. Formația Cristal a fost locul unde am învățat să cânt în mod organizat, iar Puiu Crețu mi-a fost cel dintâi, cel mai bun și cel mai competent profesor de muzică.”, povestește artistul pe blogul său.