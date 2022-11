Vasile Muraru și Valentina Fătu, surpriză pentru fanii Stelei Popescu. Ce plan au cei doi VIDEO EXCLUSIV

Stela Popescu s-a stins din viață într-o zi tristă de toamnă, pe 23 noiembrie, în urmă cu cinci ani, lăsând un gol imens în Teatrul de Revistă „Constantin Tănase”. Managerul instituției, Vasile Murau, precum și colega sa de scenă, Valentina Fătu, au mărturisit într-un interviu exclusiv pentru Playtech.ro că au fost, recent, la mormântul regretatei actrițe și că au luat legătura cu fiica sa adoptivă, Doina Maximilian, pentru a-i păstra vie memoria. Totodată, prezenți la lansarea cărții despre Danemarca, a Marinei Almășan, cei doi artiști ne-au povestit despre cele mai frumoase amintiri trăite de-a lungul turneelor și nu nu ascund faptul că, în ziua de astăzi, călătoria reprezintă un lux pentru actorii români.

„Ne gândim, evident, la doamna Stela”

Playtech.ro: Într-o lună de noiembrie, a murit Stela Popescu…

Vasile Muraru: Se fac cinci ani. Am fost cu Valentina la mormânt, la Cernica. Am gândit împreună să organizăm un Festival Stela Popescu.

Valentina Fătu: Am luat legătura și cu doamna Doina Maximilian, am pus pe hârtie. E un lucru care sperăm să se întâmple anul viitor. Ne gândim, evident, la doamna Stela. Tot în luna noiembrie, ne-am despărțit și de Cristina Stamate, la patru zile distanță. Sfârșitul de an nu este pentru noi cel mai încărcat de vești bune.

Vasile Muraru: Ieri a venit o delegație la teatru, să mă viziteze, și printre altele au vrut să vadă cabina Stela Popescu. Aceasta e personalizată, cu scaunul ei, cu masa de machiaj… Și alte mese pentru actrițele care sunt în viață, cum e doamna Paula (n.r, Rădulescu).

Valentina Fătu: La masa de machiaj ai ei nu mai stă nimeni.

„În Orientul Apropiat mi-a fost frică să mai merg”

În legătură cu subiectul evenimentului de astăzi, lansarea unei cărți despre Danamerca… Ați fost în această țară?

Valentina Fătu: Nu, nu am fost, e pe lista de dorințe.

Vasile Muraru: Nici eu nu am fost, trebuia să facem un turneu în Norvegia, Suedia, Danemarca, dar a venit pandemia și s-a amânat.

Ați cutreierat lumea-n lung și-n lat. Care au fost cele mai frumoase călătorii în afara țării?

Valentina Fătu: Sunt foarte frumoase amintirile despre turneele din Israel, a fost o destinație în care teatrul nostru a mers adesea, iar primele mele amintiri din turneele din străinătate sunt acestea. După aceea, existând și o piață nouă, cu o diasporă mai nouă, au existat spectacole în Spania și Italia, în care am mers cu teatrul.

Vasile Muraru: La fel și pentru mine. Am avut norocul să mai văd și alte țări, cu filmul, ca Chile, Sankt Petersburg, Moscova, Veneția. În Orientul Apropiat mi-a fost frică să mai merg. De asemenea, am fost la festivalul de film de la Ierusalim, în Maroc.

De ce v-a fost teamă să mergeți în Orientul Apropiat?

Vasile Muraru: Nu mai era liniștea dinainte. Mi-a părut rău de Beirut, chiar și de Teheran, locuri pline de istorie, începuseră conflictele, nu mai era atâta siguranță ca înainte…

„Vacanța încă reprezintă un lux”

În ce țară v-ați dori să mai ajungeți?

Vasile Muraru: În orice țară pașnică. Toate țările sunt frumoase. Dar nu mai mult decât România. Să zicem de Grecia, Israel…

Valentina Fătu: Numai ideea de a călători în sine mi se pare atât de frumoasă. Oricare ar fi destinația, mi se pare grozav să poți să călătorești. Cred că dacă am fi o societate mai civilizată, o lume în care să trăim, să ne permitem ca din salarii să ne și vedem de viețile noastre, și să mai punem și deoparte pentru călătorii, ne-am putea numi oameni fericiți. Nici noi, nici alți români, nu suntem la stadiul ăsta. Vacanța încă reprezintă un lux pe care-l gândești cu nu știu cât timp înainte și-l organizezi ca să prinzi promoții. Nu știu alții cum trăiesc, poate sunt pe deplin fericiți, dar pentru mine ideea de călătorie e o bucurie, de la planificarea ei până la întâmplarea ei efectivă și oriunde m-aș duce reușesc să mă bucur de acele locuri, îmi doresc, îmi place să călătoresc.

„ Încercăm să ne drămuim viețile”

Domnule Muraru, câștigă bine un actor la Teatrul „Constantin Tănase”?

Vasile Muraru: În ziua de astăzi se câștigă ca la oricare alt teatru. Acestea sunt salariile, statele aprobate de Ministerul Finanțelor, de Ministerul Culturii.

Valentina Fătu: Nu e vorba neapărat de salariul unui actor, ci e vorba de România. Atâta e puterea ei, noi înțelegem lucrurile astea și încercăm să ne drămuim viețile. E un moment în care toată lumea simte că ar trebui să câștige mai mult, să trăim mai bine. La urma urmei, nu ne-am născut să ne căznim și să muncim. Ne-am născut să trăim liniștiți și fericiți.

Vasile Muraru: Hrana artiștilor sunt aplauzele.

„Ne jucăm de-a economia”

Trăiți din aplauze? Puneți aplauze pe masă?

Vasile Muraru: Da, da, noi doi mai ales ne hrănim cu prisosință cu aplauze.

Valentina Fătu: Cred că pentru o viață socială sănătoasă și pentru un statut de artist e bine să poți să-ți permiți bucurii de felul acesta, să poți călători, să vezi lumea, să poți face cadouri celor dragi.

Vă e teamă de facturile ce vor veni la teatru?

Vasile Muraru: Deocamdată am realizat o economie cât de cât acceptabilă.

Se sting luminile mai devreme la teatru?

Vasile Muraru: Din păcate, sunt spectacole mai puține, am redus din consumul luminilor pe holuri. Copilării din astea, ne jucăm de-a economia.

Video: Daniel Bălan