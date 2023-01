Vârsta de pensionare va creşte la 75 de ani. Problemele care arată cu ce se confruntă societatea americană

Anul 2023 ar putea aduce modificări semnificative în Statele Unite ale Americii la legea pensiilor. Cunoscută sub numele de „Secure 2.0”, noua legislație de mare anvergură ar putea schimba regulile privind economisirea pentru pensie și pentru situații de urgență, cât și în ceea privește retragerea banilor din planurile de pensii. Nou cadru legsilativ, propus de Joe Biden, a intrat în discuții în cadrul Congresului american.

Secure 2.0, noua lege a pensiilor propusă de Joe Biden în Congresul american

Îmbătrânirea rapidă a societății americane pune presiune financiară asupra celor două programe de bază pentru bătrâni, „Social Security” și „Medicare”. Acum, când republicanii sunt aproape de a recâștiga controlul asupra Camerei în alegerile de la jumătatea mandatului, unii legislatori adoptă planuri de revizuire a acestor programe, inclusiv creșterea vârstei la care persoanele în vârstă pot solicita beneficii la 70 de ani.

Conform unui studiu, persoanele în vârstă s-ar confrunta cu o amânare de cinci ani pentru a solicita „Medicare”, programul guvernamental de asistență medicală pentru persoanele în vârstă care, în prezent, le permite oamenilor să acceseze programul la împlinirea vârstei de 65 de ani.

Iar vârsta de pensionare pentru „Social Security” ar crește, de asemenea, la 70 de ani, față de vârsta de pensionare completă de astăzi, între 66 și 67 de ani. În acest context, Congresul și președintele Joe Biden tocmai au transformat în lege cele mai mari schimbări pentru economiile pentru pensie din ultimii 15 ani.

În acest context, Joe Biden a propus Congresului o nou iterație legislativă, denumită „Secure 2.0”, care ar putea modifica tot acest spectru, iar specialiștii sunt de părere că ar aduce un ajutor nesperat societății americane, deja îmbătrânite.

„Această legislație Secure 2.0, extrem de importantă, va spori securitatea pensionării a zeci de milioane de lucrători americani”, a declarat Brian Graff, CEO al American Retirement Association, un grup național de profesioniști în domeniul pensiilor.

Pam Krueger, fondatoarea serviciului de verificare a consilierilor financiari Wealthramp, a declarat că „Secure 2.0”„deschide mai multe oportunități de a economisi mai mult, eliminând barierele și restricțiile pentru a extinde beneficiile neimpozabile pe care le pot oferi Roth IRA și 401(k)s”.

Legislația, cunoscută sub numele de „Secure 2.0”, o continuare a „Secure Act” din 2019, are noi reguli semnificative pentru economisirea pentru pensionare, retragerea banilor din planurile de pensionare, gestionarea urgențelor financiare și multe altele. Subiectul a fost dezbătut pe larg de redacția Playtech Știri într-un articol publicat aici.

Ar putea crește vârsta de pensionare la 75 de ani

În timp ce americanii trăiesc mai mult decât în generațiile anterioare, vârsta medie de pensionare este de 61 de ani, sau cu 5 ani mai devreme decât se așteptau lucrătorii să se retragă din câmpul muncii, potrivit statiscilor americane.

Cu alte cuvinte, oamenii pot crede că vor munci mai mult timp, dar, în medie, americanii se retrag cu cinci-șase ani înainte de a ajunge la actuala vârstă de pensionare completă prevăzută de sistemul de asigurări sociale.

Din acest motiv, creșterea vârstei de solicitare a beneficiilor ar crește probabil dificultățile și sărăcia pentru americanii în vârstă, în special pentru americanii cu venituri mici, cei din mediul rural și cei care trebuie să înceteze să mai lucreze din cauza unor probleme de sănătate sau pentru a avea grijă de membrii familiei, spun experții.

Acest lucru înseamnă fie că vor pierde trei ani de beneficii în comparație cu pensionarii actuali, fie că vor opta pentru a solicita beneficii mai devreme, ceea ce „Social Security” le permite pensionarilor să facă, în schimbul unei reduceri permanente a beneficiilor. În general, ieșirea la pensie cu trei ani mai devreme decât vârsta de pensionare completă echivalează cu o scădere de 20% a beneficiilor lunare, potrivit Administrației „Social Security”.

„Asta înseamnă că, chiar și pentru acele persoane care lucrează până la vârsta de 70 de ani, nu mai recuperezi niciodată reducerea beneficiilor„, a declarat Nancy Altman, președintele Social Security Works, un grup de susținere a programului de beneficii.

Cu toate acestea, noua lege oferă o serie de noi stimulente de economisire pentru pensionare, inclusiv unul special pentru persoanele cu vârste cuprinse între 60 și 63 de ani. Această dispoziție modifică ceea ce este cunoscut sub numele de regula „catch-up” pentru a pune bani în planurile de economisire pentru pensie 401(k) ale angajatorilor.

Conform legii actuale, dacă un american are 50 de ani sau mai mult și li se permite să contribuie la un 401(k) la locul de muncă, în 2022 pot pune până la 6.500 de dolari în plus față de persoanele mai tinere, până la un maxim de 27.000 de dolari. Noua lege spune că, începând din 2025, dacă au între 60 și 63 de ani, li se va permite să contribuie cu până la 10.000 de dolari mai mult decât limita standard 401(k), iar această sumă va fi indexată în funcție de inflație în fiecare an.

De asemenea, noua lege mărește contribuțiile de recuperare pentru IRA-uri. În prezent, suma maximă de recuperare pentru persoanele de peste 50 de ani este de 1.000 de dolari. Începând cu 2024, suma de recuperare pentru IRA va fi și ea indexată cu rata inflației.

Secure 2.0 propune un ajutor pentru angajații cu fracțiune de normă

O altă modificare va fi utilă pentru unii angajați cu fracțiune de normă. Conform legislației actuale, dacă au un loc de muncă cu fracțiune de normă la un angajator care are un plan 401(k), aceștia pot contribui la acesta doar dacă lucrează acolo cel puțin 500 de ore pe an timp de trei ani sau dacă lucrează peste 1.000 de ore timp de un an. Secure 2.0 va reduce pragul la 500 de ore pe an timp de doi ani, începând din 2025.

Această schimbare ar putea ajuta în special persoanele care lucrează cu fracțiune de normă la pensie pe bază de proiect sau gigacalorie pentru același angajator. De asemenea, noua lege ar putea încuraja oamenii să economisească pentru pensie dacă li se oferă planuri 401(k) la locul de muncă, dar nu s-au înscris încă la ele.

Începând din 2025, dispoziția privind înscrierea automată va impune companiilor care au planuri 401(k) și mai mult de 10 angajați să înscrie automat angajații în aceste planuri. Angajații vor avea de 3% până la 10% din salariul lor direcționat către 401(k)s prin deduceri salariale, iar aceste contribuții vor crește cu un punct procentual pe an. Angajații care nu vor dori să se înscrie vor putea renunța.

Secure 2.0 aduce și un credit fiscal pentru cei care economisesc

Secure 2.0 va transforma, de asemenea, creditul fiscal pentru economii pentru americanii cu venituri mici și medii începând cu 2027. În prezent, dacă un american câștigă mai puțin de 34.000 de dolari și sunt necăsătoriți, aceștia pot obține un credit fiscal pentru economii de până la 1.000 de dolari.

Cu ajutorul contribuției de economisire, guvernul american va oferi angajaților cu venituri sub 35.500 de dolari până la 1.000 de dolari de persoană pe care trebuie să îi pună într-un IRA sau într-un plan de pensii al angajatorului.

Noua lege va facilita economisirea pentru situații de urgență și recuperarea acestor bani atunci când este necesar. Aceste schimbări ar putea fi extrem de utile pentru mulți americani, dintre care aproape un sfert nu are nicio economie pusă deoparte pentru urgențe financiare, potrivit unui sondaj realizat în 2022 pe 1.600 de adulți angajați.

Dar, începând cu 2024, „Secure 2.0” va permite angajatorilor să înscrie automat lucrătorii în conturi de economii de urgență legate de 401(k). Angajații care folosesc aceste conturi pentru zile negre vor putea pune deoparte până la 3% din salariul lor cu dolari după impozitare, cu un maxim de 2.500 de dolari.

Republicanii aduc în discuție deficitul de finanțare

Republicanii spun că sunt necesare schimbări în ceea ce privește securitatea socială și „Medicare”, propuse în legea „Secure 2.0”, din cauza deficitelor de finanțare preconizate, în condițiile în care se estimează că fondul de încredere al securității sociale va fi epuizat până în 2035.

În acel moment, beneficiarii ar primi în continuare cecuri lunare, dar beneficiile ar fi reduse la aproximativ 75% până la 80% din valoarea lor integrală. „Medicare” se confruntă, de asemenea, cu deficite de finanțare, pe măsură ce numărul persoanelor în vârstă din America se mărește.

Potrivit opiniei republicanilor, cea mai bună modalitate de resetare a programului „Secure 2.0” ar fi reducerea cheltuielilor prin reducerea numărului de ani în care seniorii pot solicita aceste programe. De asemenea, aceștia doresc să lege vârsta de pensionare de viitoarele schimbări în ceea ce privește speranța de viață, ceea ce ar putea însemna că vârsta la care se poate solicita ajutorul de asigurări sociale ar putea crește la 75 de ani.