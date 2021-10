Valeriu Gheorghiță recunoaște motivul eșecului campaniei de vaccinare. Cine este de vină, de fapt

România se confruntă cu un număr record de cazuri Covid-19 pozitive, în timp ce procentul populației vaccinate este extrem de mic. Din păcate, în prezent sunt aproximativ 30% de români vaccinați, față de 70-80% cât ar trebui să fie pentru a avea o imunitate colectivă. Medicul Valeriu Gheorghiță atrage atenția asupra motivului care a condus la un asemenea eșec al campaniei de vaccinare. Mai exact, șeful CNCAV susține că lupta a fost pierdută la nivelul combaterii dezinformării.

Coordonatorul campaniei de vaccinare a vorbit duminică seară despre pierderea luptei cu privire la combaterea dezinformării. Din păcate, vaccinarea populației merge foarte încet, iar acest lucru ar putea fi cauzat de multitudinea de informații false care au circulat și circulă în continuare în spațiul public. Medicul Valeriu Gheorghiță susține că prezența continuă în fața cetățenilor nu pare să fi avut un impact pozitiv asupra populației cu privire la încurajarea pentru vaccinare.

“Cred că vorbim pe de o parte lucruri care puteau fi făcute în actuala campanie de vaccinare și lucruri care țin de ceea ce se întâmplă la nivelul societății, sunt probleme sistemice pe care foarte greu le putem contracara sau corecta într-un timp scurt de timp. Cred că unde am pierdut lupta este la combaterea dezinformării.

Am încercat să avem în mod constant o prezență în spațiul public și să oferim informații de vaccinare, tocmai de aceea săptămânal am organiat conferințe și am răspuns întrebărilor jurnaliștilor”, a explicat medicul, la B1TV.