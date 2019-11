Valentina Pelinel și Cristi Borcea, prima apariție publică după ce fostul acționar de la Dinamo a fost eliberat. Cum a ajuns el după 9 luni de închisoare

Valentina Pelinel și Cristi Borcea s-au reunit! După ce fostul acționar Dinamo a petrecut nouă luni în sparele gratiilor, departe de cele două fetițe care urmau să vină pe lume, acum se bucură de clipele de libertate. Cum și-au făcut apariția cei doi soți la un eveniment extrem de special pentru gazdele lor?

Cristi Borcea se bucură de câteva săptămâni de libertate și de cele două micuțe pe care abia dacă a apucat să le vadă. Valentina Pelinel l-a pus destul de repede în temă cu tot ceea ce a pierdut în timpul în care a fost în închisoare. Cei doi au decis că primul eveniment la care Borcea va participa în premieră să fie botezul mezinei familiei Serea-Sînă.

Fostul model a postat o fotografie deosebită alături de Anca și Adrian. „Alături de micuța Leah și familia ei binecuvantată 🙏💫❤”, a fost mesajul blondinei din descrierea pozei. Amintim că familia Serea-Sînă și-au botezat cel de-al șaptelea copil. Ceremonia religioasă a avut loc la Mănăsia, iar petrecerea s-a ținut la conac.

„Ieri a fost o zi tare speciala pentru familia noastra, botezul micutei Leah pe care-l asteptam cu mari emotii! Sunt zile pe care nu le vom uita niciodata si pe care le vom pretui datorita amintirilor frumoase. Vreau sa le multumesc in primul rand celor care ne-au fost alaturi si datorita lor am avut o seara perfecta: copiilor, nasilor, prietenilor. Visul nostru este să înfiem un copil. Am luat decizia acum mult timp. A fost un semn. Eu sunt ambasador la Salvați Copiii și, mai demult, am mers în vizită la spitalul Sf. Pantelimon, unde era o fetiță abandonată. Eu eram însărcinată cu Moise și mi s-a părut devastator, nedrept. Mi s-a părut că nu pot face ceva pentru ea atunci și mi-am propus ca, în viitor, să înfiem un copil‘”

Anca Serea