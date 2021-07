Ce se întâmplă în mariajul actual al celebrului afacerist? Fanii cred din ce în ce mai tare că blondina este din nou însărcinată. Declarațiile recente ale lui Cristi Borcea au fost cele care au dat de bănuit. Ce a spus vedeta?

Valentina Pelinel este din nou însărcinată?

Cristi Borcea este unul din bărbații cunoscuți lumii publice care și-a dorit dintotdeauna mulți moștenitori. Acesta pare că se ia la întrecere cu celebrul Nicolae Guță care are și el mulți copii care să-i ducă numele mai departe. Afaceristul se gândește foarte serios să devină tată pentru a 10-a oară, mai apoi să se oprească, ajungând la concluzia că are destui copii.

Bărbatul i-ar fi propus acest lucru soției sale, iar fostul model a primit cu entuziasm vestea, deși o nouă sarcină nu se află ‘la ordinea zilei’, a mărturisit ea. Fostul patron al echipei de fotbal Dinamo a vorbit despre un nou membru al familiei.

Amintim că acesta are trei copii din mariajul cu Mihaela Borcea, pe Patrick de 22 de ani, Melisa și Angelo de 18 ani, mai apoi din relația cu Alina Vidican îi are pe George și Gloria și din relația cu avocata Simona Dana Voiculescu o fetiță pe nume Andreina Carolyn care are 12 ani. Povestea de iubire controversată cu fosta iubită a lui Cristian Boureanu i-a adus încă trei moștenitori – un băiețel și două fetițe gemene.

Chiar Borcea a susținut recent că este pregătit să devină din nou tată, pentru ultima oară: „Valentina mai vrea unul, pe al 10-lea, și gata! Doar cu Valentina. Și-apoi gata. Pe final de carieră, oricine se retrage la carapace ”, a declarat vedeta, în urmă cu ceva timp.

‘Este o binecuvântare de la Dumnezeu’

De asemenea, tot el a subliniat că nu mai dorește altă femeie în viața sa în afară de actuala soție, cea pe care o va mai face încă o dată mamă la momentul oportun. Nici blondina nu exclude din nou rolul de mamă:

„Nu am planificat un al patrulea copil, dar amândurora ne plac copiii și dacă e să se întâmple, este o binecuvântare de la Dumnezeu. Însă nu face parte din planurile noastre”, a declarat Valentina Pelinel pentru Ciao.ro