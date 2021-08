Valentina Pelinel, executată silit! Câte sute de mii de euro e datoare soția lui Cristi Borcea și cui

Valentina Pelinel și Cristi Borcea trăiesc o poveste de dragoste intensă. Cei doi au deja o familie numeroasă, iar afacerile soțului merg bine. Cu toate astea raiul celor doi a fost dat peste cap de datoriile Valentinei Pelinel. Surse apropiate acesteia spun că este acum pusă în fața unei decizii de executare silită. Datoria s-ar ridica la câteva sute de mii de euro, mai spun apropiații.

Valentina Pelinel și Cristi Borcea trăiesc o reală poveste de dragoste. De altfel, Cristi Borcea recunoștea într-un interviu acordat jurnalistei Denise Rifai că pusese ochii pe ea, încă de când se afla în închisoare. Au o familie numeroasă, iar cei doi nu precupețesc nimic în a le oferi copiilor tot confortul. Deși șocantă povestea, Cristi Borcea povestea la „40 de întrebări cu Denise Rifai”, modul cum a cunoscut-o și decizia de a se căsători cu ea, pe vremea când acesta era încarcerat.

”Când a fost vorba de Valentina, nu am avut scrupule. Când am văzut-o a doua oară am zis, e clar că va fi cu mine și va fi mama copiilor mei. Am fost tot timpul cu ea. Tot timpul. De când am văzut-o. Chiar dacă m-am însurat cu Alina, niciodată nu i-am cerut să pună capăt căsniciei cu Boureanu.

Ea era într-o relație care scârțâia de foarte mulți ani și ne-am plăcut. A fost o femeie care a luptat foarte mult. În momentul în care am intrat la pușcărie i-am zis că are apartament la New York. De ce să stea în România, la 29 de ani, și atunci mi-a zis că nu poate trăi fără mine și rămâne în țară.”povestea Cristi Borcea la „40 de întrebări cu Denise Rifai”.