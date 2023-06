Valentin Mihăilă, foc și pară după meciul cu Elveția. Eroul României a făcut un apel către cetățeni. Ce a declarat după cele două goluri marcate

România a suportat umilința supremă, ieri, în meciul cu Elveția, însă ultimele minute au fost decisive pentru a salva imaginea echipei naționale a țării noastre. După ce, 89 de minute, elvețienii au dominat meciul, ultimele șapte au fost ale României, mai exact ale lui Valentin Mihăilă, fotbalistul care a egalat scorul în acest meci la care nimeni nu mai spera. După rezultatele obținute, eroul României a oferit un interviu manifest prin care îi roagă pe români să aibă mai multă încredere în această echipă, dat fiind faptul că alți jucători oricum nu are.

În ciuda faptului că este conștient că a fost un meci slab, Valentin Mihăilă s-a arătat foarte supărat pe neîncrederea manifestată de contestatarii naționalei, care nuau crezut nicio secundă în acest rezultat și în faptul că România mai are șanse să egalaeze sau măcar să marcheze un gol.

Valentin Mihăilă a explicat cum au stat lucrurile înainte și în timpul meciului, cum au reușit să depășească impasul în care s-au aflat pe tot parcursul partidei, dar și cum au reușit el și colegii să-și revină spre final, lucru care le-a adus un scor egal cu elvețienii, despre care toată lumea știe ca sunt buni. După meci, Valentin Mihăilă a dezvăluit primele trăiri și gânduri care îi trec prin minte după acest meci deosebit de provocator, în care se poate numi erou.

Un rezultat pe care, părerea mea, îl meritam. A doua repriză am jucat foarte bine. Îmi felicit coechipierii, echipa, suporterii pe această cale pentru că ne-au susţinut până în ultimul moment. Am crezut în şansa noastră şi am reuşit să egalăm.”, a transmis Valentim Mihăilă.

Din păcate, Valentin Mihăilă nu s-a aflat în cea mai bună formă, astfel că în timp ce marca cele mai bune momente ale meciului, fotbalistul se lupta cu niște dureri teribile de coapsă. Cu toate acestea, sportivul nu a renunțat, reușind să marcheze două goluri în 4 minute.

„Cu o fază înainte de gol am pasat în lateral la Burcă, am simţit că mi s-a încărcat puţin muşchiul. Iar apoi, la pasa lui Moruţan şi am dat al doilea gol, înainte de gol am simţit cum m-a înţepat piciorul pe coapsă şi asta a fost. Cred că, dacă eram bine, poate aveam noroc şi îl dădeam şi pe al treilea (n.r. a început să zâmbească).

Am avut încredere în noi, cu toate că majoritatea oamenilor din România nu prea au încredere. Zic că suntem slabi, că e o naţională mică. În prima repriză am jucat destul de slab, dar cu toţii ştiu că Elveţia e o forţă a Europei”, a adăugat el.