Val extrem de caniculă în Europa! Temperaturi de peste 42 de grade Celsius. Ce țări sunt afectate

Specialiștiii au anunțat din 16 mai o încălzire extremă cu până la +43 ° C în Turcia, +41.5 ° C în Cipru, +40 ° C în Grecia și Italia de sud astăzi. Un val de căldură extrem este în curs de desfășurare în sudul și sud-estul Europei în acest weekend.

Val extrem de caniculă în Europa

Vânturile secetoase au împins temperaturile maxime până la +43 ° C în Turcia, până la +4,1,5 ° C în Cipru, până la +40 ° C în Grecia și Italia de sud! Mai sunt încă 4 zile cu căldură extremă, deoarece se preconizează că valul de căldură va persista până la jumătatea săptămânii viitoare. Toate zilele vor atinge probabil aproape de +40 ° C din nou.

Valurile de căldură s-au extins în sudul Mediteranei din Africa de Nord vineri, răspândindu-se în sudul Italiei, sudul Balcanilor și Turcia. Temperaturile maxime au ajuns local peste 40 ° C. În mod precis, +42.8 ° C în Adana (Turcia), +41.5 ° C în Morphou (Cipru), +39.9 ° C în Palermo (Sicilia, S Italia) și +39.7 ° C în Argos (Grecia) astăzi. A fost, de asemenea, o zi foarte caldă în unele părți din Macedonia de Nord, Albania și Muntenegru.

Temperaturi de peste 42 de grade Celsius. Ce țări sunt afectate

A fost extrem de cald și în Sicilia (sudul Italiei). Aeroportul din Palermo a raportat că temperatura maximă a trecut de pragul de 40 ° C. A fost +39.9 ° C în această după-amiază! Stațiile locale din jurul orașului au raportat chiar și vârfuri chiar mai mari. Căldura extremă se va prelungi până la jumătatea săptămânii viitoare, deoarece se pare că temperaturile maxime de 38-42 ° C sunt din nou probabile în unele zone. Mai sunt încă patru zile cu vreme foarte caldă înainte, deci cel puțin până miercuri. Apoi, a doua undă de căldură din 2020 va dispărea încet, pe măsură ce creasta de la nivelul superior de pe Mediterana se prăbușește. Așa că în următoarele zile vom avea temperaturi foarte ridicate în cam toată Europa.