Val de amenzi pentru LIDL. Magazine închise de ANPC și sancțiuni drastice

Val de amenzi pentru LIDL după ce inspectorii ANPC au descins în control în cadrul unei tematici care prevede supravegherea modului în care marile lanțuri de retail, care activează în România, respectă legislația în vigoare. 38 de magazine au fost închise de ANPC și s-au dat sancțiuni drastice.

Retailerul german Lidl a primit 7 milioane de lei amenzi pentru nereguli constatate la magazinele controlate din toată țara.

Amenzile au fost aplicate de Autoritatea Națională pentru Protecția consumatorului în urma a 307 controale efectuate în magazinele Lidl.

„De la începutul acestui an și până în prezent, Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor (ANPC) a desfășurat – în cadrul unei tematici de control care prevede supravegherea modului în care marile lanțuri de retail, care activează în România, respectă legislația în vigoare, în domeniu – 307 acțiuni de verificare a supermarketurilor Lidl, la nivel national”, anunță ANPC.

-481 amenzi contravenționale, în valoare de aproximativ 7,3 milioane de lei

-133 avertismente

-oprirea definitivă de la comercializare a unor produse neconforme în valoare de peste 125.000 lei

-oprirea temporară a prestării de servicii, până la remedierea deficiențelor, în cazul a 38 de unități situate în județele: Arad, Prahova, Caraș Severin, Hunedoara, Neamț, Iași, Constanța, Olt, Dolj, Brașov, Alba, Mureș, Bihor, Satu Mare, Sălaj, Bistrița Năsăud, Ilfov și municipiul București

-propunerea încetării practicilor comerciale incorecte, în cazul a 66 de unități

-închiderea temporară pentru o perioadă de până la 6 luni, pentru un magazin din municipiul Bacău.

„-comercializarea unor produse alimentare cu data durabilității minimale depășită

-depozitare a unor produse de panificație neambalate, în lazi cu praf și impurități,

-folosirea unor vitrine sau lăzi frigorifice fără grafice de monitorizare a temperaturii, deteriorate sau neigienizate, cu gheață în exces, depuneri de praf, mâzgă, resturi alimentare și de ambalaj, lovite, cu rugină, chedere rupte

-utilizarea unor rafturi de expunere și a unor tăvi deteriorate sau neigienizate

-folosirea unor cuptoare neigienizate

-comercializarea unor produse fără a avea eticheta cu elemente de identificare privind lotul și data limită de consum

comercializarea unor produse alimentare cu ambalaje depreciate, devidate, cu lovituri mecanice

-comercializarea unor fructe/legume ca fiind calitatea I când, în realitate, prezentau lovituri mecanice, mucegai și zone încolțite

-lipsa de la raft a prețurilor produselor

-nerespectarea regimului promoțiilor (lipsa de la raft a produsului de referință, în cazul comercializării produselor, în sistem multipack,

nespecificarea perioadei în care se desfășura promoția etc.)

-neconcordanțe între prețul produselor de la raft și cel de la casa de marcat

-existența unor condiții de depozitare necorespunzătoare, cu curățenie deficitară

-lipsa menționării factorilor alergeni de pe etichetele produse în magazine

-lipsa menționării țării de proveniență a unora dintre produsele

-nerespectarea temperaturii de depozitare indicate de producător a produselor

-comercializarea unor produse electrice cu certificate de garanție incomplete

-lipsa declarațiilor de conformitate în cazul unor produse electrocasnice comercializate sau netraducerea acestora în limba română

-lipsa traducerii în limba română pe etichetele unora dintre produse

-lipsa menționării pe etichetă a termenului de valabilitate al produsului

-comercializarea unor produse cu fibre textile cu risc de inhalare pentru copiii aflați în limita de vârstă indicate de producători”, sunt neregulile constatate de inspectorii ANPC la magazinele Lidl din toată România.